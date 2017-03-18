Terazi Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Tahammülsüz ve sabÄ±rsÄ±z olabilirsiniz. OlmasÄ± gerekenler sizin beklediÄŸinizden ve istediÄŸinizden daha baÅŸka olabilir. AyrÄ±ca almÄ±ÅŸ olduÄŸunuz sorumluluklarÄ± yerine getirmek için çok çalÄ±ÅŸmanÄ±z gerekebilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen gösterin ve kendinizi çok fazla yormayÄ±n ve zorlamayÄ±n. BulunduÄŸunuz koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz ancak yapabileceÄŸinizden çok fazlasÄ±nÄ± isterseniz, gerçekleÅŸtirmeniz mümkün olmayabilir. Biraz makul olursanÄ±z, projelerinizi gerçekleÅŸtirmeyi baÅŸarabilirsiniz. Hareket halinde olmak ve seyahatler sizi rahatlatabilir.19 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.