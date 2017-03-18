Yay Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Åžüpheci ve kaygÄ± üreten fikirlerden uzaklaÅŸÄ±p dikkatinizi isteklerinize odaklamanÄ±z gerekiyor. Uzun zamandÄ±r gayret gösterdiÄŸiniz çalÄ±ÅŸmalar ile ilgili geliÅŸmeler moralinizi yükseltecek. AklÄ±nÄ±z yerine duygularÄ±nÄ±z ile hareket ederseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacak. Bugün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar sizi heyecanlandÄ±racak ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±racaksÄ±nÄ±z. Özellikle parasal konulara yönelik geliÅŸmeler istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± olmasa bile olumlu yönde olacak ve sizi harekete geçirecek. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve güçlü kiÅŸiler ile iÅŸbirliÄŸi yapabilirsiniz.19 Mart 2017 Yay Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.