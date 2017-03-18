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OÄŸlak Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

oglak burcu

18 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunlarÄ±n gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak bugünden itibaren dikkatiniz yükseliyor. Karar vermeye zorlayan durumlar karÅŸÄ±sÄ±nda aceleci davranmayÄ±n ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri bekleyin. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir ve tahammülsüz bir tavÄ±r içine girebilirsiniz fakat sabÄ±rlÄ± ve dirayetli davranmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Kendinizi ve olaylarÄ± fazla zorlamayÄ±n. AyrÄ±ca saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Beslenmenize ve uykunuza dikkat etmelisiniz. ÖnemsediÄŸiniz kiÅŸilerin desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z ve böylece duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeyi baÅŸaracaksÄ±nÄ±z.19 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haberler hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak hayaller düÅŸüncelerinizin derinleÅŸmesine neden olabilir ve dikkatiniz

kova burcu

Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz.

yay burcu

Yay Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Åžüpheci ve kaygÄ± üreten fikirlerden uzaklaÅŸÄ±p dikkatinizi isteklerinize odaklamanÄ±z gerekiyor. Uzun zamandÄ±r gayret gösterdiÄŸiniz çalÄ±ÅŸmalar ile ilgili