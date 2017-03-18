OÄŸlak Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunlarÄ±n gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak bugünden itibaren dikkatiniz yükseliyor. Karar vermeye zorlayan durumlar karÅŸÄ±sÄ±nda aceleci davranmayÄ±n ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri bekleyin. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir ve tahammülsüz bir tavÄ±r içine girebilirsiniz fakat sabÄ±rlÄ± ve dirayetli davranmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Kendinizi ve olaylarÄ± fazla zorlamayÄ±n. AyrÄ±ca saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Beslenmenize ve uykunuza dikkat etmelisiniz. ÖnemsediÄŸiniz kiÅŸilerin desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z ve böylece duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeyi baÅŸaracaksÄ±nÄ±z.19 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.