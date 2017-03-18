Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz. Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilirsiniz. AyrÄ±ca güçlü kiÅŸiler ile iÅŸ birliÄŸi yapabilirsiniz. Otoriteyi temsil eden kurum ve kiÅŸiler üzerinizde baskÄ± duygusu uyandÄ±rabilir ancak enerjinizi yapÄ±cÄ± ve olumlu yönde kullanmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Böylece zor olan iÅŸleri bugün daha kolay yapabilirsiniz ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgilenebilirsiniz. Gün içinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler ve olaylar sizi heyecanlandÄ±racak fakat sakin davranmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z.19 Mart 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.