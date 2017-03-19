BoÄŸa Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün alacaÄŸÄ±nÄ±z haberler sizi heyecanlandÄ±racak ve hayal gücünüzü harekete geçirecek. Özellikle burcun ilk günleri doÄŸmuÅŸ olanlar hayal gücü gerektiren konulara ilgi duyabilir ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilirler. AyrÄ±ca projeleriniz ile ilgili düÅŸünceleriniz derinleÅŸebilir ve çeÅŸitli araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Bu arada duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz gerekiyor. Projelerinizi geliÅŸtirmeden arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za anlatmak istemeyeceksiniz fakat ekip çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak istiyorsanÄ±z, fikirlerinizi paylaÅŸmanÄ±z gerekiyor. ÖÄŸle saatlerinde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar çocukluk günlerinizi ve eski ideallerinizi hatÄ±rlatabilir.20 Mart 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.