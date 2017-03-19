Ä°kizler Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 Ä°kizler Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne erken saatlerde baÅŸlayabilirsiniz ve yüksek bir enerji ile harekete geçebilirsiniz. Özellikle burcun son günleri doÄŸmuÅŸ olanlar kendilerini canlÄ± ve enerjik hissedecekler ve isteklerini gerçekleÅŸtirmek için kararlÄ± davranacaklar. ÖÄŸlene doÄŸru duygularÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor. Özellikle burcun ilk günleri doÄŸmuÅŸ olanlar kuÅŸkucu ve endiÅŸeli bir tavÄ±r içinde olabilirler. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kuÅŸkuyla dinleyebilirsiniz. YanÄ±ltÄ±cÄ± fikirlerden uzak durun ve projelerinizi uygulamaya baÅŸlamadan önce ilgisi olmayan kiÅŸilere anlatmayÄ±n. Dikkat gerektiren iÅŸler yaparken tedbirli olmanÄ±z gerekiyor.20 Mart 2017 Ä°kizler Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.