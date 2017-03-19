YengeÃ§ Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..SabahÄ±n erken saatlerinde huzursuzluk ve gerilim hissedebilirsiniz. Özellikle burcun son günleri doÄŸmuÅŸ olanlarÄ±n duygularÄ±nÄ± denetlemeleri gerekiyor. SabÄ±rsÄ±z bir telaÅŸ içinde olabilirsiniz. Geriliminizi çevrenize yansÄ±tmasanÄ±z iyi olacak. ÖÄŸlene doÄŸru haliniz deÄŸiÅŸecek ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸlere odaklayacaksÄ±nÄ±z. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Bu arada karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar ve kiÅŸiler hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapanlar için verimli bir zaman... Eski ideallerinizi hatÄ±rlayabilirsiniz ve gizli projeler ve programlar yapabilirsiniz..20 Mart 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.