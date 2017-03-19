BaÅŸak Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 BaÅŸak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve duygusal olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün. Çok çeÅŸitli hayaller kurabilirsiniz. Özellikle öÄŸlene doÄŸru karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar ve alacaÄŸÄ±nÄ±z haberler hayal gücünüzü harekete geçirecek. Ancak kuÅŸkularÄ±nÄ±z ve endiÅŸeleriniz de aynÄ± zamanda uyanabilir. DuyduÄŸunuz haberlerin doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmadan karar vermeyin. YanÄ±ltÄ±cÄ± kiÅŸilerden ve aldatÄ±cÄ± olaylardan uzak durun. Tabii bu arada fikirlerinizi ortaya koymadan önce iyi araÅŸtÄ±rÄ±n ve iddiacÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Özellikle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kritikler ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ± kÄ±rmaktan kaçÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Günün ilerleyen saatlerinde eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.20 Mart 2017 BaÅŸak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.