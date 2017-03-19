Terazi Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne farklÄ± bir enerji ile baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. SabahÄ±n erken saatlerinde uyanabilir ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygusal ve fiziksel açÄ±dan gerilim hissedebilirsiniz ve huzursuzluk duyabilirsiniz fakat öÄŸlene doÄŸru haliniz deÄŸiÅŸecek. Dikkatinizi dÄ±ÅŸ dünyaya yöneltecek ve çevrenizde olup bitenler ile ilgileneceksiniz. Bu arada size ihtiyacÄ± olan yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ve sevdikleriniz ile ilgilenebilirsiniz ve iliÅŸkilerinizi daha sÄ±cak hale getirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde alacaÄŸÄ±nÄ±z davetler keyfinizi yerine getirecek. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n daveti ve ilgisi moralinizi yükseltecek ve gerilim hissettiÄŸiniz konu ile ilgili bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸecek.20 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.