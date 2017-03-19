Kova Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne erken baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve yapmanÄ±z gereken iÅŸler ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖÄŸlene doÄŸru duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸebilir ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. ÖÄŸle saatlerinde duygusal ve hassas olacaksÄ±nÄ±z. Fakat dostlarÄ±nÄ±zÄ±n ilgisi duygularÄ±nÄ±zÄ±n derinlerinden sizi çÄ±karacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sevdiÄŸiniz konular ile ilgilenebilirsiniz. Veya yapmanÄ±z gereken iÅŸleri keyif alarak yapabilirsiniz. Ä°liÅŸkileriniz yeni boyutlar kazanacak ve bu arada olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸmiÅŸ olduÄŸunu anlayacaksÄ±nÄ±z.20 Mart 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.