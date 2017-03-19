BalÄ±k Burcu 19 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Mistik konular, sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren alanlara yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapanlar için verimli bir gün. Özellikle öÄŸlene doÄŸru hayal gücünüz yükselecek. AynÄ± zamanda sezgileriniz de uyanacak. Bu arada gizemli kiÅŸiler dikkatinizi çekebilir ancak fikirlerinizi ortaya koymadan önce iyi araÅŸtÄ±rmanÄ±z gerekiyor. Ä°laçlar ve kimyasallar ile ilgisi olan kiÅŸiler için hareketli bir dönem. Bu arada dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Özellikle dikkat gerektiren iÅŸler yapÄ±yorsanÄ±z, hayaller dikkatinizi daÄŸÄ±tabilir ve bunun sonucunda yanÄ±lgÄ±lar ve kayÄ±plar ortaya çÄ±kabilir. Fakat daha önce kaybettiÄŸinizi de bulmanÄ±z mümkün. Bugün unutulmuÅŸ veya yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerinizi tamamlamak için harekete geçebilirsiniz.20 Mart 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.