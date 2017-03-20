KoÃ§ Burcu 20 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Mart 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yeni baÅŸlangÄ±çlarÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içindesiniz. Huzursuz ve gergin olsanÄ±z bile yaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kararlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için kuvvetli arzular duyacaksÄ±nÄ±z. HanÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda çÄ±kabilecek anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± gözden geçirebilir ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. YapÄ±cÄ± ve çözümleyici olursanÄ±z, isteklerinizi gerçekleÅŸtirmeniz mümkün olacak. Bu arada eski istekleriniz deÄŸiÅŸebilir. Uzaklarda yaÅŸayan yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilirsiniz ve seyahat programlarÄ± yapabilirsiniz.21 Mart 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.