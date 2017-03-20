BoÄŸa Burcu 20 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Mart 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Biraz gergin ve isteksiz olabilirsiniz fakat sabah saatlerinde yapmanÄ±z gereken iÅŸleri planlayacak ve uygulayacaksÄ±nÄ±z. Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak isteyenler 5 Eylül ve sonrasÄ±nÄ± bekleseler iyi olur. Bu arada yapabileceklerinizden daha büyük beklentiler içine girmekten kaçÄ±nÄ±n. Ä°steklerinizi gerçekleÅŸtirmek için çok fazla gayret göstermeniz gerekiyor. Sert ve zorlayÄ±cÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmayÄ±n. Hem kendinizi, hem de çevrenizi zorlamasanÄ±z iyi olacak. Bu arada parasal harcamalarÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor.21 Mart 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.