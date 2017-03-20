YengeÃ§ Burcu 20 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Mart 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün farklÄ± duygular içine girebilirsiniz. YapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸleri sabah yapÄ±n ve sonraya bÄ±rakmayÄ±n. ÖÄŸlene doÄŸru haliniz deÄŸiÅŸecek. Duygusal gerilim ve huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ani geliÅŸen olaylar yüzünden rahatsÄ±zlÄ±k duysanÄ±z bile akÄ±lcÄ± bir tavÄ±r içinde olacaksÄ±nÄ±z. Bu arada sevdiklerinizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylardan etkilenebilirsiniz. SevdiÄŸinizin sizi anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünebilirsiniz ancak sizin de ona karÅŸÄ± daha ilgili davranmanÄ±z gerekiyor. Ä°steklerinizin deÄŸiÅŸtiÄŸi bir dönemdesiniz... FarklÄ± kültürler, yabancÄ±lar ve deÄŸiÅŸik çevrelerde bulunmak istiyorsunuz ve hayat görüÅŸünüz deÄŸiÅŸiyor.21 Mart 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.