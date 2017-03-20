Terazi Burcu 20 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün ilkbaharÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±... Daha doÄŸrusu akÅŸam saat 19:57_de GüneÅŸ Koç Burcuna geçecek (Ä°stanbul_ a göre) ve yeni bir zaman baÅŸlayacak. Bol Ä±ÅŸÄ±klÄ± bir dönemin baÅŸlangÄ±cÄ± bu sene gün batÄ±mÄ±nda gerçekleÅŸiyor ve bu durum size çok uygun. Gün içinde geleceÄŸe yönelik isteklerinizi belirleyin ve istediÄŸiniz her ne var ise, niyet edin. Ve bu niyet ile akÅŸam için keyifli organizasyonlar yapÄ±n. Ä°steklerinize ulaÅŸmak için doÄŸanÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden bu zamanÄ± iyi deÄŸerlendirin. Ve niyet ile bütünleÅŸen keyif, isteklerinizin gerçekleÅŸmesini saÄŸlayacak. Tabii bu arada isteklerinize özen göstermelisiniz. Yani kendinizden fazla olanÄ± isterseniz, onunla da karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z... SonuçlarÄ±na katlanamayacaÄŸÄ±nÄ±z isteklerde bulunmayÄ±n.21 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.