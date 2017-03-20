OÄŸlak Burcu 20 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne heyecanlÄ± baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylarÄ± sürpriz olarak deÄŸerlendirebilirsiniz fakat aklÄ±nÄ±z ile hareket edeceksiniz ve olaylarÄ± her zaman olduÄŸundan daha farklÄ± deÄŸerlendireceksiniz. En azÄ±ndan gizli niyetlerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Ä°steklerinizi belirlemeniz pek kolay olmasa bile geleceÄŸe yönelik beklentilerinizi gerçekleÅŸtirmek için kuvvetli arzularÄ±nÄ±z var. AyrÄ±ca gelenekleri daha fazla önemsediÄŸiniz bir dönemdesiniz. AslÄ±nda içinizden çÄ±lgÄ±nca istekler yükselebilir ve beklenmedik maceralara atÄ±lmaya hazÄ±r olabilirsiniz fakat sabÄ±rlÄ± davranacaksÄ±nÄ±z. Bugün sürpriz davetler alabilirsiniz ve ilginç organizasyonlara katÄ±labilirsiniz. Ä°lkbahar ekinoksunu törenler ile kutlayabilirsiniz.21 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.