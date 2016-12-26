GÃœLE GÃœLE 2016 MERHABA 2017

Ve koca bir yÄ±lÄ±n sonuna da geldik.

Noel kutlandÄ±, yenildi, içildi ve sÄ±rada yeni bir yÄ±la umutla merhaba deme zamanÄ±.

2016'yÄ± nasÄ±l uÄŸurlayalÄ±m, 2017'ye nasÄ±l baÅŸlayalÄ±m diye düÅŸünüyorsanÄ±z, size birkaç önerim olacak.

YILBAÅžI PARTÄ°LERÄ°

Londra Avrupa'da, hatta dünyada en hareketli ve yeni yÄ±lÄ± büyük bir coÅŸkuyla kutlayan ÅŸehirlerin baÅŸÄ±nda geliyor. Birçok partiler düzenliyor.

Åžimdi bu partilere bir göz atalÄ±m, size uygun olan birisi vardÄ±r mutlaka.

- Oval Space Music x Percolate present NYE

Bethnal Green'de bulunan Oval Space'de düzenlenen bu parti elektronik müzik severler için.

- Electric Minds: New Years Eve

Elephant and Castle'daki Corsica StüdyolarÄ±ndaki düzenlenen parti, Electric Minds'Ä±n 10. yÄ±lÄ±nÄ± kutlarken ve ayni zamanda sonuncusu olacak.

- Horse Meat Disco + Special Guests

Dalstondaki "The Nest" disco,yÄ±lÄ±n son partisi sabahÄ±n 5'ine kadar italo, house ve funk müzikleri ile devam edip 2016'ya vefa edip yeni yÄ±la merhaba demeye hazÄ±rlanÄ±yor.

- Up On The Roof NYE 2016

Norman Jay ve Colin Dale'in müzikleriyle 2017'ye geri sayÄ±ma ne dersiniz? O zaman Brixton'a "Prince of Wales"e, teras bardaki partiye bekleniyorsunuz.

Ve daha birçok parti var Londra'da. Bu partiler ve ayrÄ±ntÄ±larÄ± için alttaki web sayfasÄ±nÄ± ziyaret edebilirsiniz.

Åžimdiden iyi eÄŸlenceler, iyi yÄ±llar!

http://www.timeout.com/london/clubs/new-years-eve-parties-in-london?package_page=78246

Tabi ki önceden biletlerinizi aldÄ±ysanÄ±z Westminster'deki yerinizi alÄ±p dünyanÄ±n en güzel havai fiÅŸek gösterilerinden biri olan bu 15 dakikalÄ±k görsel ve inanÄ±lmaz ÅŸovla yeni yÄ±la girebilirsiniz. EÄŸer biletiniz yoksa maalesef bir sonraki yÄ±lÄ± beklemeniz gerekecek, bu yÄ±l için bilet kalmadÄ±.

Bu partilerden birine gitmeye mi, havai fiÅŸek gösterilerini izlemeye mi, yoksa evde kalÄ±p aile ve dostlarÄ±nÄ±zla sade bir akÅŸam geçirmeye mi karar verdiniz bilmem ama ÅŸimdi de 2017'ye hoÅŸgeldin deme zamanÄ±.

NEW YEAR’S DAY PARADE - Yeni YÄ±l Geçidi

20 ülkeyi temsil eden dansçÄ±larÄ±n, göstericilerin, bando takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra, ünlü "Pearly Kings and Queens", West End ÅŸovlarÄ±ndan dansçÄ±lar, müzisyenler, akrobatlar, palyaçolar da katÄ±lacaklar.

Oldukça kalabalÄ±k ve renkli olacak bu yeni yÄ±l geçidi 2.2 mil uzunluÄŸunda olup; Green Parktaki Ritz Hotelin önünden baÅŸlayÄ±p Piccadilly Circus, Regent's Street, Pall Mall, Trafalgar Square devam edecek.

EÄŸer akÅŸamdan kalma olmazsanÄ±z; bu renkli geçidi kaçÄ±rmayÄ±n ve 2017'ye coÅŸkuyla ve neÅŸe ile merhaba deyin.

Iyi yÄ±llar hepimize! HoÅŸçakal 2016, HoÅŸgeldin 2017!

Sevgiyle kalÄ±n. Haftaya buluÅŸmak üzere.