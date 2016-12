GÃœLE GÃœLE 2016 MERHABA 2017

Ve koca bir yılın sonuna da geldik.

Noel kutlandı, yenildi, içildi ve sırada yeni bir yıla umutla merhaba deme zamanı.

2016'yı nasıl uğurlayalım, 2017'ye nasıl başlayalım diye düşünüyorsanız, size birkaç önerim olacak.

YILBAŞI PARTİLERİ

Londra Avrupa'da, hatta dünyada en hareketli ve yeni yılı büyük bir coşkuyla kutlayan şehirlerin başında geliyor. Birçok partiler düzenliyor.

Şimdi bu partilere bir göz atalım, size uygun olan birisi vardır mutlaka.

- Oval Space Music x Percolate present NYE

Bethnal Green'de bulunan Oval Space'de düzenlenen bu parti elektronik müzik severler için.

- Electric Minds: New Years Eve

Elephant and Castle'daki Corsica Stüdyolarındaki düzenlenen parti, Electric Minds'ın 10. yılını kutlarken ve ayni zamanda sonuncusu olacak.

- Horse Meat Disco + Special Guests

Dalstondaki "The Nest" disco,yılın son partisi sabahın 5'ine kadar italo, house ve funk müzikleri ile devam edip 2016'ya vefa edip yeni yıla merhaba demeye hazırlanıyor.

- Up On The Roof NYE 2016

Norman Jay ve Colin Dale'in müzikleriyle 2017'ye geri sayıma ne dersiniz? O zaman Brixton'a "Prince of Wales"e, teras bardaki partiye bekleniyorsunuz.

Ve daha birçok parti var Londra'da. Bu partiler ve ayrıntıları için alttaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Şimdiden iyi eğlenceler, iyi yıllar!

http://www.timeout.com/london/clubs/new-years-eve-parties-in-london?package_page=78246

Tabi ki önceden biletlerinizi aldıysanız Westminster'deki yerinizi alıp dünyanın en güzel havai fişek gösterilerinden biri olan bu 15 dakikalık görsel ve inanılmaz şovla yeni yıla girebilirsiniz. Eğer biletiniz yoksa maalesef bir sonraki yılı beklemeniz gerekecek, bu yıl için bilet kalmadı.

Bu partilerden birine gitmeye mi, havai fişek gösterilerini izlemeye mi, yoksa evde kalıp aile ve dostlarınızla sade bir akşam geçirmeye mi karar verdiniz bilmem ama şimdi de 2017'ye hoşgeldin deme zamanı.

NEW YEAR’S DAY PARADE - Yeni Yıl Geçidi

20 ülkeyi temsil eden dansçıların, göstericilerin, bando takımlarının katılımının yanısıra, ünlü "Pearly Kings and Queens", West End şovlarından dansçılar, müzisyenler, akrobatlar, palyaçolar da katılacaklar.

Oldukça kalabalık ve renkli olacak bu yeni yıl geçidi 2.2 mil uzunluğunda olup; Green Parktaki Ritz Hotelin önünden başlayıp Piccadilly Circus, Regent's Street, Pall Mall, Trafalgar Square devam edecek.

Eğer akşamdan kalma olmazsanız; bu renkli geçidi kaçırmayın ve 2017'ye coşkuyla ve neşe ile merhaba deyin.

Iyi yıllar hepimize! Hoşçakal 2016, Hoşgeldin 2017!

Sevgiyle kalın. Haftaya buluşmak üzere.