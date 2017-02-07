BÄ°R KEDÄ°M BÄ°LE YOK

Merhabalar,

Bir sevgililer günü daha geldi çattÄ±. Önümüzdeki salÄ± günü birçok ülkede olduÄŸu gibi Ä°ngiltere'de de deÄŸiÅŸik ÅŸekillerde kutlanacak.

Günümüzde artÄ±k iyice ticarete dökülen sevgililer günü sizi sevgiliniz olsun olmasÄ±n pek ilgilendirmiyor olabilir. O yüzden sizlere Londra'nÄ±n sunduÄŸu alternatif sevgililer günü etkinliklerinden bahsedeceÄŸim.

FELINE LONELY - BATTERSEA KEDÄ° - KÖPEK EVÄ°

Kendinizi yalnÄ±z hissediyor, üstelik bir de bir kedim bile yok diyorsanÄ±z, 14 Åžubatta Battersea Kedi-Köpek Evi, sizlere "purr-fect" kedinizi bulmanÄ±z için kapÄ±larÄ±nÄ± açÄ±yor.

Sizlere sunulan ÅŸampanyanÄ±zÄ± yudumlarken size en uygun, sevimli yeni ev ve hayat arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± seçebilirsiniz.

AyrÄ±ntÄ±lar için web sayfasÄ±; https://www.battersea.org.uk/support-us/events/feline-lonely

VALENTINES DAY DOG WALK - SEVGÄ°LÄ°LER GÜNÜ KÖPEK YÜRÜYÜÅžÜ

En güzel sevgilerden biridir, insan ve hayvan arasÄ±ndaki sevgi. Kedi, köpek ya da herhangi bir evcil hayvana sahip olanlar bu sevgiyi çok iyi bilirler.

Åžimdi de köpek severleri ve sahiplerini ilgilendiren güzel bir etkinlik var.

Bu yÄ±l yedincisi düzenlenen "Sevgililer Günü Köpek YürüyüÅŸü" Hampstead Heath'de 12 Åžubat pazar günü yapÄ±lacak. YürüyüÅŸ sonunda Garden Gate pub'ta buluÅŸacak olan köpekler ve sahipleri burada deÄŸiÅŸik etkinliklerle birbirlerine olan sevgilerini gösterecekler ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hediyeler kazanacaklar.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ±; http://alldogsmatter.co.uk/valentines-dog-walk-3/

"LONDON EYE"DA SEVGÄ°LÄ°LER GÜNÜ

Ama eÄŸer diyorsanÄ±z ki ben geleneksel olarak, romantik, zengin ve deÄŸiÅŸik bir sevgililer günü yaÅŸamak istiyorum; London Eye'da bugün için hazÄ±rlanan, özel romantik kapsüller sizleri bekliyor olacak.

Londra'nÄ±n inanÄ±lmaz güzellikteki manzarasÄ±nÄ± izleyerek, ÅŸampanya ve çikolata eÅŸliÄŸinde sevdiÄŸiniz ile unutulmaz bir gün ya da akÅŸam yaÅŸayabilirsiniz.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ±; https://www.londoneye.com/news/love-is-all-around-at-the-coca-cola-london-eye-this-valentine-s-day/

Sevgi ve aÅŸk dolu güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüÅŸmek üzere!