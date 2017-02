Merhabalar,

Şubat ayının da sonuna geldik. Günler su gibi akıp giderken, uzamaya ve baharı karşılamaya başladı. İlk cemre düştü yine ve ağaçlar şimdiden renklenmeye, tomurcuklanmaya başladı bile.

Bu güzel günlerde, şubatın son haftasında bakalım Londra'da neler oluyor?

LONDON CRAFT BEER RISING FESTIVAL - LONDRA BİRA FESTİVALİ

Bira severler bu etkinlik tam size göre. Her çeşit cider (meyve birası) ve biranın bulunduğu festival bu yıl beşinci kez kapılarını "The Old Truman Brewery"de 23-24 ve 25 Şubatta sizler için açacak.

Dünya çapında ünlü ve en güzel biraların sunulduğu bu festivalde ayrıca çeşitli ve lezzetli yiyecekleri de bir arada bulacak ve canlı müzik eşliğinde kendinize ziyafet çekeceksiniz.

Şimdiden hemen biletlerinizi alın derim. Ayrıntılı bilgi için web sayfası altta;

http://craftbeerrising.co.uk/

PANCAKE DAY - KREP GÜNÜ

Hristiyanlık takviminde önemli bir yer tutan ve 'Lent' adı verilen Paskalya’dan önceki 40 günlük perhizin başlangıç günü sayılan Pancake Day, her yıl Paskalya'dan 47 gün önce kutlanmakta ve "Shrove Tuesday" yani "günah çıkartma salı" günü olarak da anılmaktadır.

Bu yıl 28 Şubat'a denk gelen bu geleneksel salı günü Londra'nın değişik bölgelerinde eğlenceli geleneksel yarışlarla kutlanacak. Bunlar nerede ve hangi yarışlar var öğrenmek ve de katılmak isterseniz alttaki linke tıklamanız yeterli.

https://www.timeout.com/london/pancake-day-in-london

LION - ASLAN

Ve sizlere şu an vizyonda olan, Oscar'a birçok dalda aday gösterilen ve Bafta'da en iyi yardımcı erkek ödülünü ve en iyi uyarlanan senaryo ödülleri kazanmış "Lion - Aslan" filminden bahsetmek istiyorum.

Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanmış olan filmi geçtiğimiz hafta sonu izledim ve gerçekten çok etkilendim.

5 yaşındaki minik bir çocuğun başına gelenler, yaşadığı olağanüstü maceralar ve sonrasında gelişen olaylar çok etkileyici ve inanılmaz gerçekçi olarak beyaz perdeye aktarılmış ki kendinizi hikayeye kaptırıp gidiyorsunuz.

Filmin konusunu daha fazla anlatmayacağım sizlere, sadece mutlaka gidin ve izleyin diyorum.

Güzel ve sımsıcak, bol krepli bir hafta diliyorum. Hoşça ve sevgi ile kalın!