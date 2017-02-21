Merhabalar,

Åžubat ayÄ±nÄ±n da sonuna geldik. Günler su gibi akÄ±p giderken, uzamaya ve baharÄ± karÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±. Ä°lk cemre düÅŸtü yine ve aÄŸaçlar ÅŸimdiden renklenmeye, tomurcuklanmaya baÅŸladÄ± bile.

Bu güzel günlerde, ÅŸubatÄ±n son haftasÄ±nda bakalÄ±m Londra'da neler oluyor?

LONDON CRAFT BEER RISING FESTIVAL - LONDRA BÄ°RA FESTÄ°VALÄ°

Bira severler bu etkinlik tam size göre. Her çeÅŸit cider (meyve birasÄ±) ve biranÄ±n bulunduÄŸu festival bu yÄ±l beÅŸinci kez kapÄ±larÄ±nÄ± "The Old Truman Brewery"de 23-24 ve 25 Åžubatta sizler için açacak.

Dünya çapÄ±nda ünlü ve en güzel biralarÄ±n sunulduÄŸu bu festivalde ayrÄ±ca çeÅŸitli ve lezzetli yiyecekleri de bir arada bulacak ve canlÄ± müzik eÅŸliÄŸinde kendinize ziyafet çekeceksiniz.

Åžimdiden hemen biletlerinizi alÄ±n derim. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ± altta;

http://craftbeerrising.co.uk/

PANCAKE DAY - KREP GÜNÜ

HristiyanlÄ±k takviminde önemli bir yer tutan ve 'Lent' adÄ± verilen Paskalya’dan önceki 40 günlük perhizin baÅŸlangÄ±ç günü sayÄ±lan Pancake Day, her yÄ±l Paskalya'dan 47 gün önce kutlanmakta ve "Shrove Tuesday" yani "günah çÄ±kartma salÄ±" günü olarak da anÄ±lmaktadÄ±r.

Bu yÄ±l 28 Åžubat'a denk gelen bu geleneksel salÄ± günü Londra'nÄ±n deÄŸiÅŸik bölgelerinde eÄŸlenceli geleneksel yarÄ±ÅŸlarla kutlanacak. Bunlar nerede ve hangi yarÄ±ÅŸlar var öÄŸrenmek ve de katÄ±lmak isterseniz alttaki linke tÄ±klamanÄ±z yeterli.

https://www.timeout.com/london/pancake-day-in-london

LION - ASLAN

Ve sizlere ÅŸu an vizyonda olan, Oscar'a birçok dalda aday gösterilen ve Bafta'da en iyi yardÄ±mcÄ± erkek ödülünü ve en iyi uyarlanan senaryo ödülleri kazanmÄ±ÅŸ "Lion - Aslan" filminden bahsetmek istiyorum.

Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanmÄ±ÅŸ olan filmi geçtiÄŸimiz hafta sonu izledim ve gerçekten çok etkilendim.

5 yaÅŸÄ±ndaki minik bir çocuÄŸun baÅŸÄ±na gelenler, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü maceralar ve sonrasÄ±nda geliÅŸen olaylar çok etkileyici ve inanÄ±lmaz gerçekçi olarak beyaz perdeye aktarÄ±lmÄ±ÅŸ ki kendinizi hikayeye kaptÄ±rÄ±p gidiyorsunuz.

Filmin konusunu daha fazla anlatmayacaÄŸÄ±m sizlere, sadece mutlaka gidin ve izleyin diyorum.

Güzel ve sÄ±msÄ±cak, bol krepli bir hafta diliyorum. HoÅŸça ve sevgi ile kalÄ±n!