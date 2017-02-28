Ä°LK BAHAR AYI

Merhabalar,

Mart ayÄ±ndan selamlar. Bahar'Ä±n ilk ayÄ±na adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k. BakalÄ±m mart ayÄ± bize güzel, güneÅŸli günler mi getirecek; yoksa söylendiÄŸi gibi "Mart kapÄ±dan baktÄ±rÄ±r, kazma kürek yaktÄ±rÄ±r" mÄ± yapacak göreceÄŸiz.

Peki Londra'da Mart ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± neler var diyorsanÄ±z, gelin birlikte bir göz atalÄ±m.

FESTÄ°VAL NO 6 - TATE BRITAIN

Festival No. 6, Portmeirion'dan, Londra'ya Tate Britain'e bir gecelik müzik ve kültürel gösterisi için geliyor.

Ä°ngiliz indie grubu Blossoms'dan müzikler, John Cooper Clarke'tan ÅŸiirler, Sarah Pascoe'den komedi ve galeri genelindeki pop-up tiyatro gösterileri ile festival sanat ve müzik dolu olarak geçecek. £69'a alacaÄŸÄ±nÄ±z biletler ile festivale katÄ±lmanÄ±n yanÄ±sÄ±ra, ünlü sanatçÄ± David Hockney'in eÅŸsiz sergisini de ziyaret edebilme ÅŸansÄ±na sahip olacaksÄ±nÄ±z.

03 Mart Cuma günü gerçekleÅŸecek festival hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi almak için alttaki linke tÄ±klamanÄ±z yeterli.

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/david-hockney/special-event/festival-no-6-tate-britain

THE ART OF THE BRICKS: DC SUPER HEROS - LEGO SÜPER KAHRAMANLAR SERGÄ°SÄ°

Binlerce Lego parçasÄ± South Bank'e geldi. Özel yapÄ±lmÄ±ÅŸ çadÄ±rÄ±nda, London Eye'Ä±n yanÄ±ndaki yerini aldÄ±. Mart 1'de açÄ±lan bu özel sergi, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

HayranÄ± olduÄŸunuz -ünlü DC çizgi roman firmasÄ±nÄ±n- birbirinden cesur kahramanlarÄ± dev Lego maketleri halinde sizleri bekliyor olacak. Süperman, Batman, Flash ve aklÄ±nÄ±za gelebilecek bütün kahramanlar.

Artist Nathan Sawaya 2,000,000 kadar Lego parçasÄ± kullanarak 120'den fazla maket hazÄ±rladÄ± ve sergiye sundu.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi ve bilet fiyatlarÄ± için web sayfasÄ± altta.

https://maas.museum/event/the-art-of-the-brick-dc-comics/

PECKHAM SALVAGE YARD - PECKHAM PAZARI

Hackney Flea Market bu hafta sonu kuzeyden güneye Peckham'a taÅŸÄ±nÄ±yor.

Vintage kÄ±yafetler, el yapÄ±mÄ± eÅŸyalar, ev eÅŸyalarÄ± v.b. meraklÄ±larÄ±nÄ± ve alÄ±cÄ±larÄ±nÄ± bekliyor olacak. 30 kadar tezgahtan gönlünüze ve bütçenize göre birÅŸeyler ararken midenize de kurulan yiyecek tezgahlarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z yemeklerle ziyafet çekerken, DJ'in sizler için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± müzikleri dinleyebilirsiniz.

04-05 Mart tarihlerinde Copeland Park'ta kurulacak pazar hakkÄ±nda daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiyi alttaki web sayfasÄ±nda bulabilirsiniz.

http://ilovemarkets.co.uk/events/peckham-salvage-yard-2/

Güzel ve mutlu bir hafta sizlerle olsun. Haftaya görüÅŸmek üzere, sevgi ile hoÅŸçakalÄ±n!