Ä°LK BAHAR AYI

Merhabalar,

Mart ayından selamlar. Bahar'ın ilk ayına adımımızı attık. Bakalım mart ayı bize güzel, güneşli günler mi getirecek; yoksa söylendiği gibi "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" mı yapacak göreceğiz.

Peki Londra'da Mart ayının ilk haftası neler var diyorsanız, gelin birlikte bir göz atalım.

FESTİVAL NO 6 - TATE BRITAIN

Festival No. 6, Portmeirion'dan, Londra'ya Tate Britain'e bir gecelik müzik ve kültürel gösterisi için geliyor.

İngiliz indie grubu Blossoms'dan müzikler, John Cooper Clarke'tan şiirler, Sarah Pascoe'den komedi ve galeri genelindeki pop-up tiyatro gösterileri ile festival sanat ve müzik dolu olarak geçecek. £69'a alacağınız biletler ile festivale katılmanın yanısıra, ünlü sanatçı David Hockney'in eşsiz sergisini de ziyaret edebilme şansına sahip olacaksınız.

03 Mart Cuma günü gerçekleşecek festival hakkında ayrıntılı bilgi almak için alttaki linke tıklamanız yeterli.

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/david-hockney/special-event/festival-no-6-tate-britain

THE ART OF THE BRICKS: DC SUPER HEROS - LEGO SÜPER KAHRAMANLAR SERGİSİ

Binlerce Lego parçası South Bank'e geldi. Özel yapılmış çadırında, London Eye'ın yanındaki yerini aldı. Mart 1'de açılan bu özel sergi, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Hayranı olduğunuz -ünlü DC çizgi roman firmasının- birbirinden cesur kahramanları dev Lego maketleri halinde sizleri bekliyor olacak. Süperman, Batman, Flash ve aklınıza gelebilecek bütün kahramanlar.

Artist Nathan Sawaya 2,000,000 kadar Lego parçası kullanarak 120'den fazla maket hazırladı ve sergiye sundu.

Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için web sayfası altta.

https://maas.museum/event/the-art-of-the-brick-dc-comics/

PECKHAM SALVAGE YARD - PECKHAM PAZARI

Hackney Flea Market bu hafta sonu kuzeyden güneye Peckham'a taşınıyor.

Vintage kıyafetler, el yapımı eşyalar, ev eşyaları v.b. meraklılarını ve alıcılarını bekliyor olacak. 30 kadar tezgahtan gönlünüze ve bütçenize göre birşeyler ararken midenize de kurulan yiyecek tezgahlarından alacağınız yemeklerle ziyafet çekerken, DJ'in sizler için hazırladığı müzikleri dinleyebilirsiniz.

04-05 Mart tarihlerinde Copeland Park'ta kurulacak pazar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi alttaki web sayfasında bulabilirsiniz.

http://ilovemarkets.co.uk/events/peckham-salvage-yard-2/

Güzel ve mutlu bir hafta sizlerle olsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgi ile hoşçakalın!