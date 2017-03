BÄ°ZÄ°M HAFTAMIZ

Merhabalar,

Bu hafta, önemli bir gün olan ve tüm dünyada kutlanan "Dünya Kadınlar Gününü" kutlayacağız.

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü; İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ilişkin kutlanan bir gündür.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Londra'da da bu hafta, Kadınlar gününe özel değişik kutlamalar ve etkinlikler var.

WOW - WOMEN OF THE WORLD FESTIVAL / DÜNYANIN KADINLARI FESTİVALİ

7 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında Southbank Center'da düzenlenen festival, kadın ve genç kızların, başarılarını ve potansiyellerini engelleyen noktalara parmak basarak bu özel günlerini kutluyor.

Bu yılın önemli konuları Brexit-İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkışı ve ABD'nin yeni ve sansasyonel Başkanı Trump olacak.

Günlük ya da üç günlük giriş kartı alarak Dünya'nın her tarafında kadınların yaşadığı sorun ve engellerle yüzleşip; ünlü konuşmacıların sohbetlerine katılabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler için web sayfası;

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/women-of-the-world

Gillian Anderson & Jennifer Nadel- "WE: A manifesto for Women Everywhere"

X-File oyuncularından olan Gillian Anderson, yazar-gazeteci Jennifer Nadel ile birlikte yazdığı yeni kitabı 'WE: A Manifesto for Women Everywhere', hakkında Southbank Center'in sanat direktörü Jude Kelly eşliğinde konuşup tartışacaklar.

Ayrıntılı bilgiler alttaki linkte.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/gillian-anderson-and-jennifer-nadel

Dance Like I've Got Diamonds Presents: International Women's Day

George Tavern'de kadınlar günü için düzenlenen "Female Punk Müzik Gecesi"ne katılmak; konuşmacılar ve müzik eşliğinde Kadınlar Gününü kutlamak isterseniz ayrıntılı bilgileri alttaki linkten alabilirsiniz.

http://www.thegeorgetavern.co.uk/events.html

Bugün bu hafta bizim! Tüm kadınlarımızın, özellikle emekçi kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.

Haftaya görüşmek üzere; sevgiyle hoşçakalın.