BÄ°ZÄ°M HAFTAMIZ

Merhabalar,

Bu hafta, önemli bir gün olan ve tüm dünyada kutlanan "Dünya KadÄ±nlar Gününü" kutlayacaÄŸÄ±z.

Her yÄ±l 8 Mart'ta kutlanan ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± bir gün olan Dünya KadÄ±nlar Günü; Ä°nsan haklarÄ± temelinde kadÄ±nlarÄ±n siyasi ve sosyal bilincinin geliÅŸtirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n kutlanmasÄ±na iliÅŸkin kutlanan bir gündür.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi KadÄ±nlar Günü ilk kez 1921 yÄ±lÄ±nda "Emekçi KadÄ±nlar Günü" olarak kutlanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Londra'da da bu hafta, KadÄ±nlar gününe özel deÄŸiÅŸik kutlamalar ve etkinlikler var.

WOW - WOMEN OF THE WORLD FESTIVAL / DÜNYANIN KADINLARI FESTÄ°VALÄ°

7 Mart ile 12 Mart tarihleri arasÄ±nda Southbank Center'da düzenlenen festival, kadÄ±n ve genç kÄ±zlarÄ±n, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± ve potansiyellerini engelleyen noktalara parmak basarak bu özel günlerini kutluyor.

Bu yÄ±lÄ±n önemli konularÄ± Brexit-Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve ABD'nin yeni ve sansasyonel BaÅŸkanÄ± Trump olacak.

Günlük ya da üç günlük giriÅŸ kartÄ± alarak Dünya'nÄ±n her tarafÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun ve engellerle yüzleÅŸip; ünlü konuÅŸmacÄ±larÄ±n sohbetlerine katÄ±labilirsiniz.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler için web sayfasÄ±;

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/women-of-the-world

Gillian Anderson & Jennifer Nadel- "WE: A manifesto for Women Everywhere"

X-File oyuncularÄ±ndan olan Gillian Anderson, yazar-gazeteci Jennifer Nadel ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ± yeni kitabÄ± 'WE: A Manifesto for Women Everywhere', hakkÄ±nda Southbank Center'in sanat direktörü Jude Kelly eÅŸliÄŸinde konuÅŸup tartÄ±ÅŸacaklar.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler alttaki linkte.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/gillian-anderson-and-jennifer-nadel

Dance Like I've Got Diamonds Presents: International Women's Day

George Tavern'de kadÄ±nlar günü için düzenlenen "Female Punk Müzik Gecesi"ne katÄ±lmak; konuÅŸmacÄ±lar ve müzik eÅŸliÄŸinde KadÄ±nlar Gününü kutlamak isterseniz ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgileri alttaki linkten alabilirsiniz.

http://www.thegeorgetavern.co.uk/events.html

Bugün bu hafta bizim! Tüm kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n, özellikle emekçi kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n KadÄ±nlar Gününü kutluyorum.

Haftaya görüÅŸmek üzere; sevgiyle hoÅŸçakalÄ±n.