Ä°RLANDALILARIN GÃœNÃœ

Merhabalar,

GeçtiÄŸimiz hafta ilkbahar o güzel yüzünü; masmavi gökyüzü, rengarenk çiçekleri ve yemyeÅŸil filizlenen aÄŸaç dallarÄ± ile gösterdi.

Bu hafta da güzel bahar havasÄ±nÄ± yaÅŸamaya devam etmeyi umarak ÅŸehrimizde neler oluyor bakalÄ±m.

ST PATRICK FESTÄ°VAL - ST PATRÄ°CK FESTÄ°VALÄ°

Aziz Patrick Günü Ä°rlanda'nÄ±n koruyucu azizlerinden biri olan Patrick'in adÄ±na kutlanan bir festivaldir. Patrick'in öldüÄŸü 17 Mart tarihinde bütün dünyadaki Ä°rlandalÄ±lar tarafÄ±ndan coÅŸkuyla kutlanan bugün aynÄ± zamanda Katolik Kilisesi için de kutsal bir gündür. Ä°rlandalÄ±lar'Ä±n ulusal günü olan 17 Mart, baÅŸta Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Kuzey Ä°rlanda olmak üzere bazÄ± ülkelerde tatildir.

Siz de Ä°rlandalÄ±lar ile birlikte bu özel ve önemli günü kutlamak isterseniz bu hafta sonu, 19 Mart Pazar günü, Trafalgar Square'e gidin mutlaka. Ä°rlanda'ya gittiyseniz ya da Ä°rlandalÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z olduysa onlarÄ±n ne kadar eÄŸlenceli olduklarÄ±nÄ± bilirsiniz. O yüzden hemen aralarÄ±na karÄ±ÅŸÄ±p eÄŸlenmeye baÅŸlayÄ±n.

Piccadilly'de baÅŸlayÄ±p Trafalgar'da sonlanan rengarenk geçitten sonra birbirinden eÄŸlenceli Ä°rlanda müzikleri ve danslarÄ± eÅŸliÄŸinde günün tadÄ±nÄ± çÄ±karÄ±n. Tabi ki lezzetli yiyeceklerin tadÄ±na bakmayÄ± ve de ünlü Ä°rlanda birasÄ± Guinness içmeyi de ihmal etmeyin.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler için web sayfasÄ±; https://www.london.gov.uk/events/2017-03-17/london-st-patricks-festival

HAWKER HOUSE INDOOR FOOD NIGHT MARKET - HAWKER HOUSE KAPALI AKÅžAM YEMEK PAZARI

Canada Water'da, akÅŸamlarÄ± kurulan bu yiyecek pazarÄ± cuma ve cumartesi akÅŸamlarÄ± saat 5'ten gece geç saatlere kadar açÄ±k.

Yiyecek tezgahlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda, oturma alanlarÄ± ve barlarda var. DJ'de müzikleriyle ortama ayrÄ± bir hava katÄ±yor. Bu geniÅŸ kapalÄ± yiyecek pazarÄ±nda birçok ülkenin, deÄŸiÅŸik yiyeceklerin tadÄ±na bakabilir, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte alternatif bir akÅŸam yaÅŸayabilirsiniz.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ±; http://streetfeast.com/where/hawker-house

THE HOUSE OF HOLI - CINNAMON KITCHEN

Cinnamon Kitchen, Hindistan'Ä±n meÅŸhur Holi festivalinin renklerini Londra'ya getirdi.

TakÄ±m elbiselerinizi, topuklu ayakkabÄ±larÄ±nÄ±zÄ± ve stresli iÅŸ hayatÄ±nÄ±zÄ± geride bÄ±rakÄ±p, özel kostümünüzü giyip renkli boyalarla Holi Festivalini kutlamaya baÅŸlayÄ±n. Tabi ki bu renkli festival kutlamasÄ± lezzetli ve baharatlÄ± Hint yemekleri olmazsa olmaz. YemeÄŸinizin arkasÄ±ndan da renkli ortama uygun renkli kokteyllerin tadÄ±na bakmayÄ± unutmayÄ±n.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ±; http://www.cinnamon-kitchen.com/play-holi-2016/

Renkli ve bol güneÅŸli bir hafta diliyorum. Haftaya görüÅŸmek üzere sevgi ile hoÅŸçakalÄ±n.