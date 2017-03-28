MERHABA NÄ°SAN

Merhabalar,

Mart ayÄ±nÄ±n da sonuna geldik. Bu hafta yÄ±lÄ±n ilk üç ayÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±p en sevdiÄŸim aylardan birisi olan Nisan ayÄ±na merhaba diyoruz. BakalÄ±m Nisan'Ä±n ilk haftasÄ±nda neler var Londra'da.

CHEESE & WINE FESTIVAL / PEYNÄ°R VE ÅžARAP FESTÄ°VALÄ° - EAST VILLAGE STRATFORD

Peynir ve ÅŸarap sever misiniz? Desem ki Peynir ve Åžarap Festivali var, hem de giriÅŸ ücretsiz. Üstelik 1 Nisan'da ve Stratford'da. 2012 London OlimpiyatlarÄ±nda Atletlere ev sahipliÄŸi yapan East Village'de.

DoÄŸru okudunuz, hayÄ±r 1 Nisan ÅŸakasÄ± deÄŸil, gerçek ama sadece bu hafta sonu için geçerli. 1 ve 2 Nisan'da. Åžimdiden hemen planlarÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±n, geç kalmayÄ±n.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için web sayfasÄ±; https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/england/london/articles/a-free-cheese-and-wine-festival-is-coming-to-london/

LONDON GAMES FESTIVAL / BÄ°LGÄ°SAYAR OYUNLARI FESTÄ°VALÄ°

Åžimdi de günümüzün küçük büyük demeden, hemen hemen birçoÄŸumuzun ilgisini çeken bir etkinlikten bahsedeceÄŸim. Bilgisayar OyunlarÄ± Festivalinden.

Festival bu yÄ±l ikinci kez ÅŸehrimize geliyor. 30 Mart'tan 9 Nisan'a kadar devam edecek festivalde 40 kadar deÄŸiÅŸik etkinlik olup, 30 deÄŸiÅŸik mekanda meraklÄ±larÄ±nÄ± bekleyecek.

Yeni çÄ±kan oyunlarÄ± deneme ÅŸansÄ±na sahip olmanÄ±n yanÄ±sÄ±ra, oyunlarÄ±n yaratÄ±cÄ±larÄ± ile tanÄ±ÅŸÄ±p bilgi, belki de tüyo alma olanaÄŸÄ± bulacaksÄ±nÄ±z.

Daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi ve program için web sayfasÄ±; http://games.london/

MADAM BUTTERFLY - ROYAL OPERA HOUSE

"Madam Butterfly" Giacomo Puccini'nin en önemli eserlerinden biri olan üç perdelik operasÄ±dÄ±r. Ä°lk olarak 1904'de Milano "La Scala"da seyirci ile buluÅŸan opera ÅŸimdi bir kez daha Londra'da.

Romantik ama bir o kadar da hüzünlü ve neredeyse her opera eserinde olduÄŸu gibi seyirciyi üzerek sona eren Madam Butterfly, 25 Nisan'a kadar Royal Opera House'da opera severleri bekliyor.

Hala bu ünlü operayÄ± izlemediyseniz bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmayÄ±n. AyrÄ±ntÄ±lar ve bilet fiyatlarÄ±nÄ± alttaki web sayfasÄ±nda bulabilirsiniz.

http://www.roh.org.uk/productions/madama-butterfly-by-moshe-leiser-and-patrice-caurier

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoÅŸçakalÄ±n. Haftaya görüÅŸmek üzere.