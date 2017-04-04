DAKİKASI 5p

Merhabalar,

Bu hafta Londra'nın değişik bölgelerine gidip yiyelim içelim diyorum. Ne dersiniz?

LONDON COFFEE FESTIVAL - LONDRA KAHVE FESTİVALİ / 06 - 09 NİSAN

Birleşik Krallığın en büyük kahve ve yiyecek festivali bu yıl 6 Nisan'da kapılarını yine Brick Lane'deki Old Truman Brewery'de açacak. "Espresso Martini Açılış Partisi" ile başlayacak olan festival 4 gün boyunca kahve severleri bekliyor olacak. Londra'nın kahve kültürünü, özel kahve ve çaylarını, yiyecekleri bu festivalde bulabilir; işinin ehli kahve ustalarının hazırladığı kahve ve çayların yanısıra kahveli kokteyllerin de tadına bakabilirsiniz.

Canlı müziğin de ayrı bir tad katacağı festival hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz

web sayfası altta; http://www.londoncoffeefestival.com

L'ANTICA PIZZERIA DA MICHELE – STOKE NEWINGTON

Napoliye gittiyseniz ya da Julia Roberts'ın "Eat, Pray, Love" filmini izlediyseniz bu isim size tanıdık gelecektir. Napolideki oldukça eski ama o kadar da ünlü, sadece 2 çeşit pizza satan pizzacı. İnanılmaz güzel ve inanılmaz da ucuz aynı zamanda. Bu ününü dünyaya salmış olan pizzacı şimdi de Londra'da. Stoke Newington Church Street'de şubesi açıldı. Napoli'de bu pizzacıya gidip o muhteşem pizzalardan yiyen şanslılardan birisi olarak bir an önce gitmenizi öneririm. Pişman olmayacaksınız emin olun. Şimdiden afiyet olsun.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.damichele.uk/

ZIFERBLAT CAFE - SHOREDITCH

Şimdi de sizleri Stoke Newington'dan Shoreditch'e değişik bir kafeye götürmek istiyorum.

Desem ki bu kafedeki yiyecek ve içeceklerin fiyatı yok, şaşırırsınız değil mi? Evet alışılmışın dışında bir kafe Ziferblat. Keklerinizi, çay ve kahvelerinizi alıp muhabbete başlayabilirsiniz. Limitsiz kahve ve çaylarınızı içerken kafedeki değişik oyunlardan oynayabilirsiniz. Hesap mı? Saati £3.00'dan başlıyor, dakikası 5p. Evet kaldığınız saat süresi hesabınızı belirliyor. Onun dışındaki herşey bedava.

İlk kez 2012'de Rusya'da açılmış ve Avrupa'da 14 şubesi olan bu kafe zinciri Londra'daki ilk şubesini de Shoreditch'de açmış.

Kendinizi evinizde hissettirecek olan bu ilginç kafeye gitmek isterseniz ayrıntılar alttaki web sayfasında. Bu arada kafe ikinci katta şaşırmayın. Zili çalıp yukarıya çıkmanız gerekiyor.

http://www.ziferblat.co.uk/phone/index.html

Güzel ve lezzetli bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgi ile hoşçakalın.