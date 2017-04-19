BUGÜN 23 NİSAN, NEŞE DOLUYOR İNSAN

Merhabalar,

Bu pazar Türkiyemizin en önemli günlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet meclisi açılmıştır. 1927 yılında da büyük önder ve dönemin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan günü çocuklara armağan edilmiştir. Ve ilk kez 1927'de kutlanan çocuk bayramında Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser vermiştir.

O günden bu güne 23 NisanUlusal Egemenlik ve aynı zamanda da Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Milli bayramımız 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 97. yılı kutlu ve mutlu olsun. Nice 97 yıllara.

Bu çok özel ve önemli bayramımızı çocuklarınız ve Londra'da bulunan diğer vatansever Türk vatandaşları ile birlikte kutlamak isterseniz Antalya Restaurant'ta düzenlenecek olan brunchda hep birlikte coşkuyla kutlayabilirsiniz.

Ayrıntıları alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/1946884845545785/?ti=icl

ST GEORGE'S DAY - AZİZ GEORGE GÜNÜ / 22 NİSAN CUMARTESİ

23 Nisan'ın İngilizler ve birçok Hristiyan ülkesi için de ayrı bir önemi var.

İnanışa göre Aziz George inancı uğruna bu günde şehit olmuştur. Ve genel olarak bir atın üzerinde ejderha öldüren bir adam olarak betimlenir.

Ayrıca bu gün, İrlanda'nın Aziz Patrick günü gibi ingilterenin Ulusal günü olarak kutlanmaktadır. Aynı zamanda Aziz George'un ölüm tarihi de olan bu gün de Aziz George saygı ve minnetle anılmaktadır.

Bu yıl Aziz George günü Trafalgar Square'de yapılacak olan etkinlik ile 22 Nisan Cumartesigünü 12.00 ila 18.00 arası kullanacak.

Bu ulusal günde, Trafalgar Square İngiltere'nin bayrak renkleri olan beyaz-kırmızı renge bürünecek ve değişik aktiviteler, canlı müzik, dans ve hikayelerin yanısıra geleneksel yiyeceklerle coşku ile kutlanacaktır.

Ücretsiz olan bu etkinliği kaçırmayın.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.timeout.com/london/things-to-do/feast-of-st-george

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON - LONDRA MARATONU -23 NİSAN PAZAR

1981 yılından beri her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük 5 maratonundan birisi olan Londra maratonu bu yıl 23 Nisan Pazar günü yapılacak.

Maratona katılmak için aylar öncesinden başvurmanız gerekiyor. Eğer değişik yardım kuruluşları için para toplayıp birbirinden değişik ve ilginç kostümlerle koşacaklar arasında yoksanız, bu renkli maratona izleyici olarak katılabilir, birbirinden renkli ve eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bu dünyanın en önemli maratonlarından biri olan uluslararası maratona her yıl dünyanın her tarafından katılım oluyor. Birçok ünlü ismin de katıldığı maraton tamamen bir renk cümbüşü ve spor karnavalı şeklinde yaşanıyor. Daha önce hiç izlemediyseniz bu kez kaçırmayın.

Maratonun güzergahı ve saatleri için bilgileri aşağıdaki web sayfasından öğrenebilirsiniz.

http://www.timeout.com/london/things-to-do/where-to-watch-the-london-marathon

Güzel ve renkli bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.