YALANCI BAHAR

Merhabalar, nisan ayının da sonuna geldik. Londra'nın yalancı baharı da bitti sanki. Klasik gri günlere geri döndük. Günlerimizin aydınlık ve bol güneşli geçmesini dileyerek bu uzun hafta sonu yaşayacağımız haftada Londra'da neler yapabiliriz bakalım?

KIDZANIA - SHEPHERD'S BUSH WESTFIELD

Çocuklarınız büyüyünce ne olacaklarına karar verdiler mi? Eğer hala düşünüyorlar, karar veremiyorlarsa onları Kidzania'ya götürüp karar vermelerine yardımcı olabilirsiniz.

Eğer karar verdi iseler de burada prova yapma imkanı bulmuş olurlar.

Doktor, mühendis, polis, itfaiyeci, kameraman, öğretmen ve daha aklınıza gelen gelmeyen birçok mesleği tanıyıp, bu mesleklerin rolüne bürünüp; hem eğlenip, hem öğrenip hem de gelecekteki mesleklerine karar verebilirler.

Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için web sayfası;

https://kidzania.co.uk/

LONDON FILM MUSEUM - LONDRA FİLM MÜZESİ

Londra Film müzesi Şubat 2008'de Jonathan Sands tarafından hayata geçirilmiştir. İsmi "The Movieum London" olan müze Nisan 2012'de Country Hall'deki yerinden Covent Garden'a taşınmıştır.

Müzede birçok filmde kullanılan kıyafetler, dekorlar ve setler sergilenmektedir.

Ayrıca ünlü stüdyolardan derlenen; filmlerin nasıl yapıldığına dair bilgilerin verildiği bölümde var.

Üstelik müze Mart 2014 tarihinden itibaren "Bond in Motion"'a ithaf edilmiştir ve James Bond'un en büyük Resmi Araç Koleksiyonu'nun yanısıra filmde kullanılan özel araçlar, dekorlar da burada sergilenmektedir.

Film dünyasına meraklıysanız bu müze tam size göre. Hemen Covent Garden'a doğru yola koyulun bence.

HURA GECELERİ - THE LIBRARY CLUB / 28 Nisan Cuma

Tam da Covent Garden'a gelmişken şimdi de sizleri Covent Garden'deki özel üye kulübü "The Library"deki özel etkinliğe davet etmek istiyorum.

Anadolu çıkışlı yeraltı tınıları olarak adlandırılan bir müzik ezgisi olan ve bu müzik türünün ana temsilcilerinden olan Djanan Turan 24 marttaki başarılı performansının ardından ikincisini düzenliyor. İlkini kaçıranlar için güzel bir fırsat.

Hura Geceleri (Arapçada ‘özgür kadın’), hayat dolu şarkıcı-besteci Djanan Turan ve grubunun sahne aldığı, her ay tekrarlanacak olan bir canlı performans ve DJ etkinliği. Cuma gecesi eğlencesi arayanlar, evrensel ritimlerin şenlenerek birbirine karıştığı bu gecede kendilerini disco, reggae ve büyülü Anadolu ezgilerinin egzotik birleşiminde bulacaklar.

Ayrıntılı bilgi için alttaki linki tıklanan yeterli. https://www.facebook.com/events/1276598329043419/

Bol eğlenceli, bol güneşli, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.