LONDRA'DA DÜNYA TURU

Merhabalar,

Tatili ve seyahati seviyor ama ya fırsat, ya da para bulamayıp gidemiyorsanız çok üzülmeyin derim. Yaşadığımız şehir Londra'da sizi birçok değişik ülkede hissettirecek yerler, bölgeler var.

Şimdi onlara bir göz atalım isterseniz.

LITTLE VENICE / VENEDİK'İN MİNİĞİ WARWİCK AVENUE'DE

İsminden de anlaşıldığı üzere, İtalya'nın kanallarıyla, gondollarıyla ünlü şehri Venedik minik versiyonu Londra'da. Kendinizi Venedik'te hissetmek için en yakın metro istasyonuna gidip Warwick Avenue istasyonununa yolculuk etmeniz yeterli.

Sıra sıra yüzer bot evlerin demir attığı, yemyeşil ağaçların, cafe ve restaurantların çevrelediği bu güzelim kanalda gondollar yok ama kendine has güzelliği sizi emin olun büyüleyecek.

MOUNT EVEREST - EVEREST DAĞI COVENT GARDEN'DA

Eğer karlı, zorlu Everest dağına tırmanmayı hayal ediyorsanız, Nepal'e kadar gitmenize gerek yok. Londra'nın kalbinde yer alan Covent Garden'daki "Ellis Brigham Aktif Spor Mağazası"nda bulunan "Vertical Chill"e gidip, buz duvarına tırmanabilirsiniz. Everest yolculuğuna niyetliyseniz de gitmeden önce buraya uğrayıp prova yapmanızda fayda var.

JAPANESE GARDEN - JAPON BAHÇESİ KEW GARDENS'DA

Japon bahçelerini ziyaret etmekse hayaliniz ve uçak korkunuz da varsa; atlayıp metroya onun yerine "Kew Gardens" a gitmeniz yeterli. O güzelim bahçe düzenlemeleri, tapınakları, taş banyoları ile Japonya Kew Gardens'da sizleri bekliyor.

SCOTTISH HIGHLANDS- KUZEY İSKOÇYA RICHMOND'DA

Gayda ve haggis diyarına, temiz havasına adım atmak isterseniz; İskoçya yerine Richmond Park'a gitmeniz yeterli.

2500 dönümlük engebeli yeşillik arazisi ve 630'dan fazla kızıl ve alageyikleri ile sizi gerçekten İskoçya'nın dağlık tepelerinde hissettirecek.

SUNDA ADASININ KOMODO EJDERHALARI CRYSTAL PALACE PARK'TA

Crystal Palace Park'ta Endonezya'nın Sunda Adasındaki Komodo ejderhalarının (dev kertenkelelerin) dinozor kuzenlerinin 30 tam ölçek boyutlu heykelleri arasında yürüyüş yapmaya ne dersiniz.

Parkta bulunan beton kertenkeleler de 1854 yılında planlanan Viktorya dönemi tema parkının kalıntılarıdır.

Kısacası Londra'da minik bir dünya turu atabilirsiniz. Ne duruyorsunuz hazırlayın Oyster kartlarınızı ve başlayın hemen turunuza.

İyi ve güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.