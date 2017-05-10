BALANS MÜZİK SANAT

Merhabalar, sağlıklı, bol egzersizli, bol müzikli ve sanat dolu bir haftaya ne dersiniz? Bu hafta bütün bunları bir arada bulabileceğiniz birbirinden güzel etkinlikler var.

BALANCE FESTIVAL - BALANS FESTİVALİ - 12/14 Mayıs

İlk olarak Old Truman Brewery'e gidip "Denge-Balans" festivaline katılalım. Sağlıklı yemek, formda kalma, sağlıklı yaşam ve seyahat hakkında bilgiler alarak, bu yılı en sağlıklı yıl haline getirme şansınız olacak bu hafta sonu. Bu festivalde tüm bunların ipuçlarını, uzman tavsiyelerini ve daha fazlasını öğrenip, elde edebilirsiniz.Fitness dünyasının büyük isimlerden oluşan büyük bir kadro olacak ve birlikte bu kişilerin egzersiz programlarına katılabileceksiniz. Sağlıklı gıda markaları da bu festivalde yer alacaklar ve sağlıklı yiyecek pişirme tüyoları canlı olarak verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için alttaki linke tıklamanız yeterli. Sağlıklı ve formda bir yıl ve yaşam için hemen biletlerinizi alın.

http://www.balance-festival.com/

PECKHAM RYE MÜZİK FESTİVALİ - 12 Mayıs / 14 Mayıs

Bildiğiniz üzere Peckham nasıl parti yapılır çok iyi biliyor ve bu yıl tekrar eğlence, parti ve müzik dolu festivali ikinci kez sizlerle buluşturuyor. 12 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde en iyi local sanatçıları, müzisyenleri, DJ'leri ve müzik yapımcılarını bir arada bulacaksınız. Ayrıca bu festival "underground" müziğinin dünyaca ünlü ve en önemli isimlerini de Güney Doğu Londra'ya Peckham'a getirecek. Kode9, Cooly G, Addison Groove, Scratcha DVA, Patrice Scott, Space Dimension Controller, Axel Bowman, DJ Spinn, The Busy Twist, Secretsundaze ve dahaların sizlere parti nasıl yapılır göstermeye hazırlanıyorlar. Bilet fiyatları, ayrıntılı bilgi ve program için web sayfası; https://peckham-rye-music-festival.eventcube.io/events/5506/peckham-rye-music-festival-2017

PINK FLOYD EXHIBITION at V&A MUSEUM - PINK FLOYD SERGİSİ

Müzik severleri ve de "Pink Floyd" hayranlarını sevindirecek bir sergi var sırada. Victoria ve Albert müzesinde, ünlü İngiliz grubu Pink Floyd'un daha önce yayınlanmamış konser görüntüleri, lazer şovları, el yazısı şarkı sözlerinin de yer alacağı bir sergi açılıyor. Daha önce David Bowie için açılan ve büyük bir başarıya ulaşılan serginin, bu kez Pink Floyd için de ayni başarıyı gerçekleştirmeyi umuluyor. "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" adlı sergi "Animals" kapağında bulunan Battersea Santralinin üstünde uçtuğu gibi havada uçan şişme domuz ile ünlü baterist Nick Mason’un katılımıyla aylar önce tanıtıldı. Aralarında enstrumanlar, orijinal kapaklar, çizim ve posterlerin de bulunduğu 350 objenin yer alacağı sergiyi 13 Mayıs – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında gezebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için web sayfası altta.

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/pink-floyd

Sağlıklı, formda, müzik ve neşe dolu güzel bir hafta diliyorum. Mutlu, sevgi dolu ve hoşça kalın.