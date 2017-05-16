GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR

Merhabalar, bu cuma takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor olacak ve biz en önemli Milli Bayram'larımızdan biri olan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı dünyanın neresinde olursak olalım kutluyor olacağız. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük lider Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açmıştır. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgelemektedir. Atatürk milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştür ve bu onemli günü Türk gençliğine armağan etmiştir. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı daha sonra "Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı" adını almış ve o günden bu güne bu şekilde kullanmaktadır. Her yıl büyük bir coşkuyla Türkiye'de, KKTC ve tüm dış temsilciliklerimizde kutlanmaktadır. Şehrimizdeki bayram etkinliklikleri ve kutlamaları da şöyle;

19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ - 21 MAYIS PAZAR / NEWINGTON GREEN PARKI

İlk olarak Türkiye Gençlik Birliği ve +1 Türkiye tarafından düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Festivali"ne davet etmek istiyorum sizleri.21 Mayıs Pazar günü, Newington Green'de yapılacak olan bu festival, herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Canlı müzik, dans, şiirler, marşlar, piyango çekilişi ve ev yapımı Türk yemeklerinin de yer alacağı bu özel etkinlik, 19 Mayıs'ı gurur ve coşku içinde kutlamak için sizleri bekliyor. Ayrıntıları alttaki linkten öğrenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/247985732274944/?ti=icl

İNGİLTERE ADD ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI VE 20.YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI – 19/05 CUMA

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği 19 Mayıs 2017 cuma akşamı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken ayni zamanda kuruluşlarının da 20. yıldönümünü kutlayacaklar. Bu özel geceye T.C. Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ateşeliği görevinde bulunmuş olan Emekli Amiral gazeteci yazar ve aynı zamanda gazetemiz yazarlarından sayın Türker Ertürk ve eşi Özden Ertürk ve ADDP (Atatürkçü Düşünce Derneği Platformu) Başkanı, ADD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi olan emekli Diplomat sayın Dr. Hakan Akbulut da onur konuğu olarak geceye katılacaklar. Gecede ayrıca şefleri Baha Yetkin’in eşliğinde Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu, Fasl-ı Keyf grubundan solist Melek Yalçın ve Özgür Canyurt ve arkadaşları canlı müzik ile renk katacaklar. Program zengin menü ve sürpriz çekilişlerle devam edecek. Geceye katılmak isterseniz ayrıntılı bilgi alabileceğiniz iletişim bilgileri şöyle;

yonetim@ataturk.org.uk, TEL: 07764654244, 07561101840, 07887485394

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar! İyi haftalar, sevgiyle kalın!