ÇİÇEK CENNETİ

Merhabalar, uzun bir hafta sonu biz büyükleri ve yarı yıl tatili de minikleri ve öğretmenlerini bekliyor önümüzdeki hafta. Güneş ve güzel havalar da uzun bir aradan sonra tekrar yüzünü göstermeye başladı. Bakalım bu haftayı nasıl değerlendirebiliriz bir göz atalım isterseniz.

RHS CHELSEA FLOWER SHOW - CHELSEA ÇİÇEK FUARI - 23 Mayıs-27 Mayıs

Londra 'Royal Hospital Chelsea'de düzenlenen dünya'nın en büyük ve saygın çiçek şovuna, çiçek cennetine gidelim ilk olarak. Her yıl hastanenin bahçesi dünyaca meşhur şov'a kapılarını açıyor ve muhteşem bir çiçek bahçesine dönüştürülüyor. Sadece 1. ve 2. Dünya savaşlarında yapılmayan bu şov onun dışında 100 yılı aşkın bir süredir düzenleniyor ve her yıl 150,000'den fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Londra'nın en seçkin semtlerinden biri olan Chelsea'deki bu şov, bahçe dizaynı alanında, Paris Fashion Haftası ile aynı önemi taşıyor. Çicek yetiştirmeyi, bahçe ile uğraşmayı seviyorsanız, bu şov tam size göre. Şov ayrıca bahçe dizaynı konusunda da ziyaretçilere değişik fikirler sunuyor. Sadece o güzelim çicekleri görmek için bile gitmeye değer. Ayrıntılar alttaki web sayfasında. https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show

BRIXTON BEACH - BRIXTON PLAJI

Güneş ve sıcak havalar geri geldiğine göre güneş gözlüklerinizi, sandaletlerinizi, yazlık elbiselerinizi hatta bikinilerinizi hazırlayıp yola koyulun bence. Nereye mi? Brixton'a desem. Evet biliyorum, her ne kadar Londra'da klasik eski arabalar etrafta dolaşmıyorsa da, Panama şapkaları moda değilse de Brixton birazcık da olsa sizlere Küba, Havana havası yaşatmaya hazırlanıyor. Hem de terasta hazırlanan plajda. Meşhur kokteyller Piña Colada, Cubanito ve Mojitolarınızı yudumlarken gözlerinizi kapayın ve Havana'nın o hareketli, bol müzik ve danslı sokaklarında hissedin kendinizi. Müzik ve dans demişken, terastaki plajda müzik geceleri ve salsa derslerinin yapılacağı dans gecelerini de unutmamak gerekir.Ayrıntılar için web sayfası; https://www.skiddle.com/groups/brixtonrooftopbeach/

StrEATLife FESTIVAL - ALEXANDRA PALACE - 27 Mayıs / 28 Mayıs

Bu kez de Kuzey Londra'ya doğru uzanıp, Alexandra Palace'a Yiyecek ve Bira Festivali'ne gidelim mi? Bu yaz dört hafta sonu tekrarlanacak olan festivalin ilki bu hafta sonu düzenleniyor. 30'un üzerinde Londra'nın en önemli yiyecek markalarını, lokal bira barlarını, kokteyllerini ve değişik birçok yiyecek ve içeceği satan tezgahları bir arada bulabilir ve doyasıya yiyip içebilirsiniz. Cumartesi günü orkestra eşliğinde canlı müzik olurken, pazar günü yerini DJ'lere bırakacak. Ayrıca gittikçe popülerleşen ve önem kazanan sokak boyama sanatı ve grafiti örnekleri de canlı olarak gösterime sunulacak. Güzel, mutlu, eğlence ve sevgi dolu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.