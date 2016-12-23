Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 23 AralÄ±k 2016

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili yaÅŸanan geliÅŸmeler, Putin ve ErdoÄŸan'Ä±n iliÅŸkilerinin seyredeceÄŸi yol Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Bugün piyasaya çÄ±kan Economist dergisi, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini ele aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da "cinayetin Rusya ile Türkiye'yi daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±" tezini iÅŸliyor.

YazÄ±da cinayetle ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± aktaran dergi, saldÄ±rÄ±nÄ±n Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a destek olmak için Rusya'nÄ±n giriÅŸtiÄŸi askeri müdahalenin protesto edildiÄŸi, genel olarak barÄ±ÅŸçÄ± eylemlerden sonra düzenlendiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor.

Economist, hem CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hem de Rus mevkidaÅŸÄ± Vladimir Putin'in saldÄ±rÄ±yÄ± bir "provokasyon" olarak nitelediÄŸini ve teröre karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸini güçlendirme taahhüdünde bulunduÄŸunu aktarÄ±yor.

Dergi Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "suikastÄ±n iliÅŸkilere zarar vermesine müsaade etmeyeceÄŸiz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve Moskova'daki Suriye toplantÄ±sÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gerçekleÅŸtirildiÄŸini de söylüyor.

'Suriye'de ortak zemin buldular'

Economist ÅŸöyle devam ediyor;

"Karlov 2013'te Ankara'da görevlendirilmiÅŸti ve Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± KasÄ±m 2015'te düÅŸürmesinden sonra bile orada kaldÄ±. ErdoÄŸan olaydan dolayÄ± özür diledi ve yaz aylarÄ±nda Putin'le St Petersburg'da buluÅŸtular. Ä°ki taraf o günden beri iliÅŸkilerde yumuÅŸamayÄ± baÅŸlattÄ±lar ve bir boru hattÄ± anlaÅŸmasÄ± imzalayÄ±p ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirme taahhüdünde bulundular. AyrÄ±ca Suriye'de de ortak bir zemin buldular. Bu hiç kolay olmadÄ±. Türkiye Esad rejimiyle savaÅŸan Ä°slamcÄ± isyancÄ± güçlere savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri destek veriyordu. Rusya ise bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir onlarÄ± bombalÄ±yordu. ErdoÄŸan'Ä±n birliklerinin geçen AÄŸustos'ta Suriye'nin kuzeyine girebilmesi ve IÅžÄ°D ile Kürt savaÅŸçÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r bölgesinden sürmesi de Rusya'nÄ±n onayÄ±yla oldu. Son günlerde de, Suriye güçlerinin aylarca kuÅŸatma altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Halep'ten tahliyeyi müzakere ettiler."

Dergi, henüz Karlov'un katilinin iddia ettiÄŸi gibi Rusya'nÄ±n Suriye'de yaptÄ±klarÄ±nÄ±n intikamÄ± için mi, yoksa her iki tarafÄ±n da söylediÄŸi gibi Türkiye ve Rusya iliÅŸkilerini bozmak için mi bu cinayeti iÅŸlediÄŸinin veya yalnÄ±z hareket edip etmediÄŸinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

'Putin ve ErdoÄŸan daha da yakÄ±nlaÅŸacak'

Economist bazÄ± Türk yetkililerin de derhal parmaklarÄ±nÄ±, Temmuz'da 270 kiÅŸinin ölümüne yol açan baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimiyle suçlanan Gülen hareketine çevirdiÄŸini söylüyor. YazÄ±, ÅŸu satÄ±rlarla sona eriyor;

"Türkiye 2015'te, IÅžÄ°D militanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n güvenlik güçleri ve Kürt isyancÄ±lar arasÄ±ndaki ateÅŸkesin bozulmasÄ±na yardÄ±m etmesinden bu yana terör ÅŸiddetine maruz kalÄ±yor. Türk topraklarÄ±nda cinayete kurban giden ilk yabancÄ± temsilci olan Karlov'un öldürülmesinin daha büyük sonuçlarÄ± olabilir. BatÄ±lÄ± ülkeler Türkiye'nin Rusya'yla yeniden yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n boyutlarÄ± konusunda endiÅŸeli olmakta haklÄ±. Ama ErdoÄŸan ve Putin'in çatÄ±ÅŸmamasÄ±nÄ± ummak için daha çok nedenleri var. Ä°ki güçlü lider gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapÄ±yor gibi görünüyor. Ä°liÅŸkileri, büyükelçinin ölümünden her zamankinden daha güçlü çÄ±kabilir."

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±, Berlin'de bir tÄ±rÄ±n Noel pazarÄ±na sürülmesi sonucu 12 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan saldÄ±rÄ±ya geniÅŸ yer ayÄ±rmaya devam ediyor.

Gazetelerde, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸüphelisi Anis Amri'nin ailesiyle yapÄ±lan mülakatlar ve Alman polisi ve istihbaratÄ±nÄ±n Amri'yi nasÄ±l elinden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan bahseden haberler yer alÄ±yor. Guardian ve Daily Telegraph ise baÅŸyazÄ±larÄ±nda, bu saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda geliÅŸtirilmesi gereken güvenlik konsepti konusunda farklÄ± görüÅŸler iÅŸliyor.

Berlin saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± güvenlik konsepti

Guardian, "KorumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± toplumlarÄ± yok etmeyecek bir tepki gerekiyor" diyor. Dikkat çeken satÄ±rlar ÅŸöyle;

"KorkularÄ±n toplamÄ±nÄ± konuÅŸmaktansa, gerçeklerin toplamÄ±nÄ± konuÅŸmak yardÄ±mcÄ± olur. Maryland Üniversitesi 1970 ve 2015 sonu arasÄ±ndaki 18.803 terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10.537 kiÅŸinin öldüÄŸünü hesaplÄ±yor. 40 yÄ±l önce BatÄ± Avrupa'da daha çok terör saldÄ±rÄ±sÄ± görülüyordu. Ancak sosyal medya çaÄŸÄ±nda panik ve korku daha çabuk yayÄ±lÄ±yor, etkisi IÅžÄ°D'in canavarlÄ±ÄŸÄ±yla daha da artÄ±yor. HalkÄ± korumak Avrupa genelinde daha çok istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± anlamÄ±na gelebilir. Kamusal alanlarda bazÄ± geçici hareket kÄ±sÄ±tlamalarÄ± anlamÄ±na gelebilir. Ancak terörle mücadele çabalarÄ±, kendileri de sÄ±k sÄ±k terör ve nefret suçlarÄ± kurbanÄ± olan MüslümanlarÄ± içimizdeki düÅŸman diye yaftalamaktan kaçÄ±nmalÄ±. Kendimizi parçalarÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ve kendi baÅŸÄ±na radikalleÅŸen terör tehdidinden korumak için, korumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± toplumu yok edecek bir strateji uygulamamalÄ±yÄ±z".

Daily Telegraph'Ä±n "Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dersler çÄ±kartmak" baÅŸlÄ±klÄ± baÅŸyazÄ±sÄ±ndaysa ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor:

Åžengen'in açÄ±k sÄ±nÄ±rlar politikasÄ±nÄ±n sürdürülebilir olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k, çünkü Amri Ä°talya'dan Almanya'ya rahatça geçebildi. AB, entegrasyonu refah ve güvenlik için gerekli olduÄŸunu söyleyerek meÅŸru kÄ±lÄ±yor. Ancak güvenlik kuruluÅŸlarÄ± bilgi paylaÅŸmazsa, ÅŸüpheliler izlenemezse, bu safiyane projenin anlamÄ± ne? Seçmenlerin tek tek ülkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumasÄ±nÄ± talep etmeye baÅŸlamasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz. Hiç kimse özgürlüklerini kurban etmek istemez. Ancak en baÅŸta gelen özgürlük, yaÅŸama özgürlüÄŸü ve devletler iÅŸini yapmayÄ± baÅŸaramayÄ±p bizi koruyamadÄ±ÄŸÄ±nda bu hakkÄ±n altÄ± oyuluyor. Almanya giderek artan oranda, asil idealizmin saÄŸduyu üzerindeki zaferinin emsali olmaya baÅŸlÄ±yor. Merkel harekete geçmezse, çok daha milliyetçi ve otoriter birileri yerini almaktan memnun olacaktÄ±r."

Obama'dan Trump'a bir engel daha

Guardian'da yer alan bir haberde Obama yönetiminin, seçilmiÅŸ BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n, 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra kullanÄ±lmaya baÅŸlanan, ayrÄ±mcÄ± bir takip sistemini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak, Trump'Ä±n MüslümanlarÄ±n kaydedildiÄŸi bir veri tabanÄ± yaratma vaadini gerçekleÅŸtirmesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Haberde Trump'Ä±n baÅŸlÄ±ca seçim vaatlerinden birinin, ABD vatandaÅŸÄ± olmayan MüslümanlarÄ±n ülkeye giriÅŸinin önlenmesi ve geldikleri takdirde de izlenmeleriydi.

Ancak Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ulusal Güvenlik GiriÅŸ-ÇÄ±kÄ±ÅŸ KayÄ±t sisteminin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu söyleniyor. Karar, Obama'nÄ±n halefi Trump'Ä±n yapmak istediklerine engel oymak için yaptÄ±ÄŸÄ± en cüretkâr hamle olduÄŸu da kaydediliyor.