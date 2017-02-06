Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 6 Åžubat 2017

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶zellikle Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu'nun Londra seyahati yer alÄ±yor

Financial Times, Netanyahu'nun "Ä°ran'Ä±n cüretkar saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± durum karÅŸÄ±sÄ±nda, Ä°ngiliz mevkidaÅŸÄ± Theresa May'dan destek isteyeceÄŸini söylüyor.

Gazete, Ä°ran'Ä±n geçen haftaki balistik füze denemesinden kaygÄ±lanan Netanyahu'nun, görüÅŸmede ayrÄ±ca Ä°ran'Ä±n Suriye ve Yemen'deki savÅŸlara müdahalesi ve Hizbullah'a verdiÄŸi desteÄŸi de gündeme getireceÄŸini yazÄ±yor.

Times ise, Netanyahu'nun ziyaretiyle ilgili haberinde Theresa May'in, Ä°ngiltere'nin iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yerleÅŸimlerine karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± tekrar çizeceÄŸini belirtiyor.

Gazete ayrÄ±ca, ziyaretin Ä°ngiltere-Ä°srail iliÅŸkilerinde son bir kaç aydÄ±r yaÅŸanan zorlu bir dönemin ardÄ±ndan geldiÄŸini ifade ediyor. ZorluÄŸun ise Yahudi yerleÅŸimlerini kÄ±nayan BM Güvenlik Konseyi kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nda Ä°ngiltere'nin rolü ve Londra'daki bir Ä°srail BüyükelçiliÄŸi çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ä°ngiliz politikacÄ±larÄ± alaÅŸaÄŸÄ± etmekten bahsettiÄŸi gizli video kaydÄ± olduÄŸu yazÄ±lÄ±yor.

'May iki devletli çözüm için bastÄ±rmalÄ±'

Times Ä°srail BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n ziyaretine baÅŸyazÄ±larÄ±ndan birinde de yer veriyor. Gazete, May'in Netanyahu'yla görüÅŸmesinde OrtadoÄŸu'da iki devletli çözüm konusunda devam eden ihtiyacÄ± anlatma ÅŸansÄ± ve görevi olduÄŸunu söylüyor. Dikkat çeken satÄ±rlar ÅŸöyle;

"BaskÄ±n karakterli liderlerin milliyetçi tabanlarÄ±na oynadÄ±ÄŸÄ± bir dünyada, uluslararasÄ± angajmanÄ± teÅŸvik etme iÅŸi, giderek artan oranda dÄ±ÅŸ müttefiklere düÅŸecek. May, Ä°srail'in kendi politikalarÄ±nÄ± belirleme hakkÄ±nÄ± savunarak ve uluslararasÄ± hukukta hesaba çekerek, kendisine bir tür ahlaki statü veren bir yol izledi. Netanyahu hala, Trump'Ä±n kampanya döneminde verdiÄŸi sözleri yerine getirmesine güveniyor olabilir. Beyaz Saray, Amerika'nÄ±n Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Arap müttefikleri de dahil, diplomasinin karmaÅŸÄ±k gerçekleriyle uÄŸraÅŸÄ±rken, bunu ummak akÄ±llÄ±ca olmayabilir. May, uyumlu ve eleÅŸtirel bir temas gerçekleÅŸtirebilirse, sesinin bu en hassas baÅŸlÄ±klarda alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k olmayan bir otorite taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfedebilir."

Trump'a partisinden tepkiler

Amerikan BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bir televizyon röportajÄ±nda, Rus devletine atfedilen cinayetlerle ilgili bir soruyu yanÄ±tlarken "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanÄ±yorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?" demiÅŸti. Trump'Ä±n bu sözlerine Cumhuriyetçi Parti'den gelen kÄ±zgÄ±n tepkiler dünya haberleri sayfalarÄ±nde yer buluyor.

Financial Times'Ä±n haberinde Nebraska Senatörü Ben Sasse'nin "Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin, dünya tarihinin en büyük özgür ülkesi ve Putin'in cani yandaÅŸlarÄ± arasÄ±nda hiçbir ahlaki eÅŸitlik yok. BaÅŸkan'Ä±n Rusya konusundaki tutumunu anlayamÄ±yorum" dediÄŸi belirtiliyor.

Senato çoÄŸunluk lideri Mitch McConell'Ä±n da "Ben Amerika'nÄ±n müstesna olduÄŸunu, farklÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Hiçbir ÅŸekilde Ruslar gibi faaliyet göstermiyoruz. Bence burada tüm AmerikalÄ±larÄ±n anladÄ±ÄŸÄ± açÄ±k bir fark var. Ben kesinlikle meseleye onun gibi bakmÄ±yorum" ÅŸeklideki sözleri de yer alÄ±yor Financial Times'da.

Romanya'da, uygulamaya girmesi halinde, birçok siyasetçiyi yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±na karÅŸÄ± koruyacak tasarÄ± nedeniyle son günlerde ülkede 1989'da komünizmin yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan bu yanaki en büyük gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin ardÄ±ndan, 'yolsuzluk affÄ±' olarak anÄ±lan yasa tasarÄ±sÄ±, kabinenin acil toplantÄ±sÄ±nda iptal edildi.

'Romen halkÄ± tetikte olmalÄ±'

Financial Times, Romanya'daki geliÅŸmeleri baÅŸyazÄ±larÄ±ndan birinde ele alÄ±yor. "Romanya'da halkÄ±n gücü için bir zafer" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da, "VatandaÅŸlar ve ülkenin dostlarÄ±yla müttefikleri tetikte olmalÄ±" uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Dikkat çeken satÄ±rlar ÅŸöyle;

"Romanya'da yolsuzlukla mücadele gerçekten çok uzun süren bir iÅŸ oldu. Ülke, suçla mücadele ve baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± alanlarÄ±nda 2004'te AB'ye tam üye olan sekiz eski komünist ülkenin gerisinde kalsa da, siyasi bir kararla 2007'de AB üyesi yapÄ±ldÄ±. Brüksel geliÅŸmenin devamÄ±nÄ± garanti altÄ±na almak için gözlem süreçleri koydu. Son yÄ±llarda her seviyedeki yetkilileri soruÅŸturan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Dairesi DNA ile ilerleme kaydettiler. Eski BaÅŸbakanlardan Adrian Nastase 2012'de hapsedildi. Sahtecilik ve vergi kaçÄ±rmada suç ortaklÄ±ÄŸÄ± ithamlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan ve 64 kiÅŸinin öldüÄŸü gece kulubü yangÄ±nÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± öfkeye maruz kalan Victon Ponta 2015'te istifa etti. Yolsuzlukla mücadele Ponta iktidarÄ±nÄ± izleyen, teknokrat hükümeti döneminde de sürdü. 2016'nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda DNA'nÄ±n araÅŸtÄ±rmalarÄ±, aralarÄ±nda bakanlar, milletvekilleri ve yargÄ±çlarÄ±n da bulunduÄŸu 777 kiÅŸiye dava açÄ±ldÄ±. Sorun bu olabilir. DNA yerel seviyelerde bile yolsuzluÄŸu söküp atarak, AralÄ±k'ta iktidara dönen ortanÄ±n solundaki PSD'nin güçlü parti mekanizmasÄ±na çarptÄ±. Hükümetin tasarÄ±sÄ±, bu zaferi kazanmalarÄ±na yardÄ±m eden yerel baronlara ve yandaÅŸlara bir geri ödeme gibi gözüktü. RomanyalÄ±lar, deÄŸiÅŸikliklerin bir baÅŸka ÅŸekilde geri dönmemesi ve hükümetin diÄŸer demokratik denge ve denetleme mekanizmalarÄ±nÄ± erozyona uÄŸratmamasÄ± için tetikte olmalÄ±. Bu ÅŸekilde Romanya bazÄ± komÅŸularÄ±nÄ±n gittiÄŸi yola girmekten kaçÄ±nabilir."