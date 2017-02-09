Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 9 Åžubat 2017

El Bab operasyonuna dair analizler ve Musul'da yaÅŸanan son geliÅŸmeler Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Financial Times, Suriye rejimi güçleri ve Türk Ordusu'nun, stratejik açÄ±dan önemli El Bab'da birbirlerine yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu durumun, 'Suriye iç savaÅŸÄ±ndaki eski hasÄ±mlarÄ±n, IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±da birbirleriyle koordine olduklarÄ± spekülasyonlarÄ±nÄ± beraberinde getirdiÄŸini" yazÄ±yor.

Gazete, isyancÄ±larÄ±n herhangi bir iÅŸbirliÄŸinin Rusya tarafÄ±ndan organize edildiÄŸi yönündeki görüÅŸünü aktarÄ±yor. Haber ÅŸöyle devam ediyor;

"Ancak eÅŸzamanlÄ± ilerlemeler, Türkiye gibi bölgesel güçleri savaÅŸÄ±n daha da içine çekebilecek bir gerilimi ateÅŸleme riski taÅŸÄ±yor. Rusya Esad'a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancÄ±larÄ±n baÅŸlÄ±ca destekçilerinden biriydi ve geçen yÄ±l IÅžÄ°D ve Kürt militanlarla savaÅŸmak için kendi birliklerini Suriye'ye yolladÄ±. Rejim yetkilileriyle yakÄ±n temasÄ± olan LübnanlÄ± Analist Younis Audi, 'El Bab, bir araya gelme noktasÄ± olacak, ayrÄ±lÄ±k noktasÄ± deÄŸil' diyor ve hava ve yer operasyonlarÄ±nÄ± Rusya'nÄ±n koordine ettiÄŸini söylüyor.

Financial Times, "IÅžÄ°D'in El Bab'da Türkiye öncülüÄŸünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediÄŸi muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara'nÄ±n kuzey Suriye'deki nüfuzunu arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ±" vurguluyor.

Ancak gazete, "uyuÅŸmazlÄ±k iÅŸaretlerinin ÅŸimdiden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylüyor ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalÄ±ÅŸan bir isyancÄ±nÄ±n "Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarÄ±ÅŸa dönüÅŸü ve bir çatÄ±ÅŸmadan kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dediÄŸini aktarÄ±yor.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab'da ilerleyen güçlerin çatÄ±ÅŸma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararasÄ± koordinasyonun bu tür bir olayÄ± önlemek için orada olduÄŸunu söylediÄŸini aktarÄ±yor.

'Ankara kolay geri adÄ±m atmaz'

Haber ÅŸu satÄ±rlarla sona eriyor;

"Rejimin destekçileri El Bab'Ä± geri almasÄ± gerekenin Esad'Ä±n güçleri olduÄŸunu söylüyor. Ancak muhalifler, bölgede büyük miktarlarda Türk toplarÄ± ve askerleri gördüklerini ve Ankara'nÄ±n geri adÄ±m atacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± vurguluyor. Bir muhalif 'Rejimin bizden önce El Bab'a girebileceÄŸini sanmÄ±yorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayÄ±da yaralÄ±larÄ± var. Burada üsleri ve çok fazla silahlarÄ± var. O kadar kolay geri adÄ±m atacaklarÄ±nÄ± sanmÄ±yorum' diyor"

Times'Ä±n dünya haberleri sayfalarÄ±ndaysa IÅžÄ°D'in elinde tuttuÄŸu Irak'Ä±n Musul kentinde, örgütün zorla silahaltÄ±na almasÄ±ndan kaçan onlarca gencin öldürüldüÄŸü yazÄ±yor.

Gazete, kendilerine bilgi veren Musul sakinlerinin kentin batÄ±sÄ±nda en ufaÄŸÄ± 16 yaÅŸÄ±ndaki en az 45 kiÅŸinin öldürüldüÄŸünü söylediÄŸini belirtiyor.

ÇoÄŸunun, geçen ay büyük kayÄ±plar veren örgütün saflarÄ±na katÄ±lmaktan kaçmak isteyenler olduÄŸu kaydediliyor.

Musul'dan kaçmaya çalÄ±ÅŸanlara katliam

Ä°lk toplu katliamÄ±n Pazartesi günü, 40 gencin hükümet güçlerinin elindeki kentin doÄŸu kesimine kÄ±smen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir köprüden yüzmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±yla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor. AynÄ± yoldan kaçmak isteyen beÅŸ kiÅŸinin de ertesi gün öldürüldüÄŸü bildiriliyor.

IÅžÄ°D'in elindeki El Åžifa Mahallesi'nde yaÅŸayan Ebu Muqdad yeÄŸeni dâhil, ailesinden dört kiÅŸinin öldürüldüÄŸünü söylüyor ve "Çok sayÄ±da genç IÅžÄ°D'a katÄ±lmayÄ± reddetti ve yeÄŸenim gibi kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Yüzerek güvenli bölgeye kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar ama oracÄ±kta infaz edildiler" diyor.

Öldürülenlerin cesetlerinin, uyarÄ± amacÄ±yla ailelerine teslim edildiÄŸi kaydediliyor.

Irak Ordusu ve koalisyon güçlerinin kentin batÄ±sÄ±nÄ± da IÅžÄ°D'in elinden almak için yapacaÄŸÄ± operasyon yaklaÅŸÄ±rken, gÄ±da ve ilaç sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

Sammi Latif adlÄ± bir diÄŸer Musul sakini "Hayat çok zorlaÅŸtÄ±, insanlar aç ve IÅžÄ°D'dan kurtulmayÄ± dörnt gözle bekliyorlar. Günlerinin sayÄ±lÄ± olduÄŸunu biliyorlar ve bu yüzden yenilmede önce mümkün olduÄŸunca çok insan öldürmek istiyorlar. Bugün onlarÄ±n gözünde en büyük suç Irak Ordusu'na doÄŸru kaçmak. Militanlar insanlarÄ± yargÄ±sÄ±z infaz etme emri aldÄ±" diyor.

Yemen 'açlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya'

Guardian'da, Yemen'deki açlÄ±k krizine dikkat çeken bir haber var.

Haberde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Arap dünyasÄ±nÄ±n en yoksul ülkesi Yemen için 1,6 milyar dolarlÄ±k kaynak çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 12 milyon kiÅŸinin açlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu belirtiliyor.

BM'nin Yemen'deki Ä°nsani YardÄ±m Koordinatörü Jamie MCGoldrick "Yemen'deki durum feci ve hÄ±zla kötüleÅŸiyor." diyor.

Haberde, ülkedeki savaÅŸÄ±n ülkede büyük yÄ±kÄ±m yarattÄ±ÄŸÄ± ve BM yetkililerinin savaÅŸÄ±n 10 bin dolayÄ±nda sivilin ölümüne yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettikleri vurgulanÄ±yor.

BM Acil YardÄ±m Koordinatörü Stephen O'Brien "Derhal adÄ±m atÄ±lmazsa, devam eden insani yardÄ±m çabalarÄ±na karÅŸÄ±n açlÄ±k 2017'de gerçek bir ihtimal. Yetersiz beslenme çok yaygÄ±n ve 7,3 milyon kiÅŸi bir sonraki öÄŸünlerinin nereden geleceÄŸini bilmeden yaÅŸÄ±yor" diyor.