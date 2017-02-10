Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 10 Åžubat 2017

TK tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Suriye'de "kazaen" dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sonucunda Ã¼Ã§ TÃ¼rk askerinin ÅŸehit edilmesi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Financial Times'Ä±n haberinde görüÅŸlerine yer verilen bir Türk yetkili, Ankara'da Rus Büyükelçi'nin öldürülmesiyle gerilmeden Rusya-Türkiye iliÅŸkilerinde bu olayÄ±n da gerilime yol açmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. AdÄ± açÄ±klanmayan yetkili, "Ankara olayÄ±ndan sonra iliÅŸkiler etkilenmediyse, bu olaydan sonra da kopmayacaktÄ±r. Ancak soruÅŸturmamÄ±zÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± yapacaÄŸÄ±z ve bu konuda Rusya'yla iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ± içinde olacaÄŸÄ±z" diyor.

Gazete ayrÄ±ca, olayÄ±n IÅžÄ°D'in elinden almak farklÄ± güçlerin mücadele ettiÄŸi El Bab'daki durumun altÄ±nÄ± çizdiÄŸini söylüyor. Gazete, son aylarda iliÅŸkilerin iyileÅŸmesinden sonra Türkiye ve Rusya'nÄ±n bölgedeki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± koordine ettiÄŸini söylüyor. Karada da Türk birlikleri ve müttefik muhaliflerin El Bab'Ä±n dÄ±ÅŸ mahallelerine doÄŸru ilerlediÄŸi, Esad rejimi askerlerinin de güneyden kuzeye doÄŸru yöneldiÄŸi, bu durumun da iki hasÄ±m gücün IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± mücadelede birbirleriyle koordine olduklarÄ± spekülasyonlarÄ±nÄ± attÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Muhaliflerin ve uzmanlarÄ±n Koordinasyonun Rusya üzerinden gerçekleÅŸebileceÄŸini söylediÄŸini vurgulayan gazete, buna karÅŸÄ±n iki farklÄ± gücün eÅŸ zamanlÄ± ilerlemelerinin çatÄ±ÅŸma çÄ±kma ihtimalini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

CIA BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ankara ziyareti

Guardian'Ä±n dünya haberleri sayfalarÄ±nda da CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretine dair bir haber var. Gazete, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n telefon görüÅŸmesinin üzerinden 48 saatten az süre geçtikten sonra gerçekleÅŸen ziyarete, "bölgenin en önemli iki meselesi olan IÅžÄ°D'le mücadele ve Suriye'deki savaÅŸÄ±n" ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.

Gazete, Pompeo'nin ziyaretinin "Türkiye'de Obama yönetiminin son üç yÄ±lÄ±nda, özellikle Washington'Ä±n IÅžÄ°D'le savaÅŸta seçtiÄŸi vekil olan PKK baÄŸlantÄ±lÄ± Kürt gruplar yüzünden soÄŸuyan iliÅŸkilerde bir sÄ±fÄ±rlama olarak görüldüÄŸü" söyleniyor.

Haber ÅŸöyle devam ediyor;

"Pompeo'nun apar topar programlanan gezisi, Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de Arap gruplarÄ± kullanarak öncülük ettiÄŸi terör örgütünü yenilgiye uÄŸratma mücadelesinde daha çok Amerikan desteÄŸi verileceÄŸini gösteriyor. Yetkililer görüÅŸmelerin, Türkler'in desteklediÄŸi Arap gruplarÄ±n El Bab'a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu arada ABD'nin desteklediÄŸi Kürtler'in IÅžÄ°D'in kalesi Rakka'ya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± cephedeki koordinasyonu saÄŸlamayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Türk yetkililer ayrÄ±ca, Pompeo'yla görüÅŸmelerde mülteciler için bir güvenli bölgeye ABD'nin katkÄ±sÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiliyor. AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Türk yetkililer, Trump'Ä± fiili tampon bölgeye ve terör örgütüne karÅŸÄ± savaÅŸa daha çok Amerikan katkÄ±sÄ± vermeye ikna etmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söylüyor."

Guardian, Türkiye'nin darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda olduÄŸu gerekçesiyle iadesini istediÄŸi Fethullah Gülen'in de görüÅŸmelerde masada olduÄŸunu vurguluyor.

Avrupa ve göç

Times'da, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Menkel'in, eyalet valileriyle iltica baÅŸvurusu reddedilen onbinlerce kiÅŸinin zorla sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesi sürecini hÄ±zlandÄ±rmayÄ± görüÅŸtüÄŸü yazÄ±yor. Merkel'in bu hamlesinin, polisin Ä°ki Ä°slamcÄ±yÄ± tutukladÄ±ÄŸÄ± ve bir saldÄ±rÄ± giriÅŸimini durdurduÄŸu açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir dönemde geldiÄŸi söyleniyor.

AyrÄ±ca, düÅŸünce kuruluÅŸu Chatham House'un yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre Almanya'da yüzde 53'lük bir kesim "Büyük çoÄŸunluÄŸu Müslüman ülkelerden yönelen göç durdurulmalÄ±" ifadesine destek verdiÄŸi kaydediliyor.

10 Avrupa ülkesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre bu ifadeye destek verenlerin yüzde 50'nin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± iki Avrupa ülkesi yüzde 41 ile Ä°spanya ve yüzde 47'yle Ä°ngiltere. Almanya, Belçika, Avusturya, Polonya, Ä°talya, Yunanistan ve Macaristan'da ankete katÄ±lanlarÄ±n yüzde 50'sinden fazlasÄ± Müslüman ülkelerden daha fazla göç alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Konuya baÅŸyazÄ±larÄ±ndan birini ayÄ±ran Times, AvrupalÄ± liderlerin ülkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± nasÄ±l kontrol edeceklerini açÄ±klamalarÄ± gerektiÄŸini söylüyor. Dikkat çeken satÄ±rlar ÅŸöyle;

"Avrupa BirliÄŸi'ndeki sorumluluk sahibi liderlerin önündeki zorluk, kararlÄ± adÄ±mlarla yurttaÅŸlarÄ±nÄ± koruma görevlerini, daha genel olarak da ülkeye giriÅŸlerine izin verilen yabancÄ±larÄ±n tehlike oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermek. Popülist rakipleri kadar sert ama yine de 'genç insanlarÄ± radikalleÅŸtiren ne?', 'Yeni gelenlerini ev sahiplerine düÅŸman eden ne?' sorularÄ±nÄ± soracak kadar da makul olmalÄ±lar. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n körüklediÄŸi kaygÄ±larÄ± ele almalÄ±lar. AynÄ± zamanda, Avrupa'nÄ±n dar kentsel alanlarÄ±nda birlikte yaÅŸayan tüm dinler ve uluslar arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± prensibini ayakta tutmalÄ±lar. "

Trump'Ä±n AB Büyükelçisi adayÄ±nÄ±n 'yalanlarÄ±'

Financial Times'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AB Büyükelçisi adayÄ± Ted Malloch'un yeni çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± Davos, Aspen, Yale adlÄ± otobiyografisinde bazÄ± yalanlar olduÄŸunu yazÄ±yor.

Malloch, kitabÄ±nda çektiÄŸi bir belgeseli Emmy Ödülü'ne aday gösterildiÄŸini söylüyor. Ancak gazetenin görüÅŸtüÄŸü bir yetkili böyle bir kayda rastlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Malloch kitabÄ±nda eski Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Margaret Thatcher'Ä±n bir konuÅŸmasÄ±nda kendisini "dahi" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Ancak bahsettiÄŸi etkinliÄŸin video kaydÄ±nda Thatcher'Ä±n böyle bir ÅŸey demediÄŸi söyleniyor.

Malloch'un ayrÄ±ca Kraliçe 2.Elizabeth tarafÄ±ndan ÅŸövalye ilan edildiÄŸini söylediÄŸi, ancak Malloch'un 2005'te aldÄ±ÄŸÄ± St. John niÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸövalyelikten birkaç aÅŸama daha aÅŸaÄŸÄ± bir unvan olduÄŸu vurgulanÄ±yor.