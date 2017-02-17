Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 17 Åžubat 2017

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n medyaya yÃ¶nelik eleÅŸtiri Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

Trump'Ä±n basÄ±nÄ± "yalan haber yapmakla" suçladÄ±ÄŸÄ± dünkü 76 dakikalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± Guardian gazetesi "alÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ" ÅŸeklinde tanÄ±mlÄ±yor.

Ä° gazetesi ise haberine "Donald Trump 'sahte' olduÄŸunu söylediÄŸi bir haber nedeniyle uzun ve kimi zaman tutarsÄ±z olan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda medyaya sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±" cümlesiyle baÅŸlÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kendisinin ve ekibinin Rusya'yla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± ve yönetiminde kaos yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± suçlamalarÄ±nÄ± reddetti.

Trump, ekibinin seçimden önce Rusya ile temasa geçtiÄŸi haberlerinin "yalan haber" olduÄŸunu savundu.

Ä° gazetesi ardÄ±ndan Trump'Ä±n bu iddialarÄ±n basÄ±na sÄ±zmasÄ±nÄ±n "gerçek" ve "yasa dÄ±ÅŸÄ±" olduÄŸunu söyleyerek, kendiyle çeliÅŸtiÄŸini yazÄ±yor ve Trump'Ä±n ÅŸu sözlerini aktarÄ±yor:

"Yani, sÄ±zÄ±ntÄ±lar gerçek. Haberler sahte çünkü haberlerin çoÄŸu sahte."

Trump'Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüÅŸtüÄŸü iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen baskÄ±lar üzerine istifa etmiÅŸti.

Flynn'in Rusya'nÄ±n Washington büyükelçisi Sergey I. Kislyak ile konuÅŸmasÄ±nÄ± istihbarat servislerinin dinlediÄŸi bildirilmiÅŸti.

Times gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Trump'Ä±n sÄ±zÄ±ntÄ±lar nedeniyle istihbarat servislerine yönelik bir inceleme baÅŸlattÄŸÄ±nÄ±, ABD'nin Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ± (CIA) yetkilerini azaltmakla tehdit ettiÄŸini ve bu nedenle istihbarat servislerinin Trump'Ä±n bir tasfiye süreci baÅŸlatacaÄŸÄ±ndan endiÅŸelendiÄŸini yazÄ±yor.

Trump dünkü basÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "SÄ±zdÄ±ranlarÄ± bulacaÄŸÄ±z ve büyük bedel ödeyecekler" demiÅŸ ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ekibiyle Moskova arasÄ±ndaki görüÅŸmeleri sÄ±zdÄ±ranlarÄ± bulmasÄ± için talimat verdiÄŸini söylemiÅŸti.

FT: Çin belalÄ± komÅŸusunu dizginlemekte zorlanÄ±yor

Financial Times gazetesinde ise Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'un üvey kardeÅŸinin öldürülmesiyle, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki otoritesinin sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan bir yazÄ± yer alÄ±yor.

"Çin belalÄ± komÅŸusunu dizginlemekte zorlanÄ±yor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yan haberde, füze testi ve Kim Jong-nam'Ä±n ölümüyle birlikte, Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping'in komÅŸusu Kuzey Kore'de otorite kurmakta zorlanacaÄŸÄ± savÄ± iÅŸleniyor.

Haber ÅŸu ifadelerle baÅŸlÄ±yor:

"Beijing'in Pyongyang Büyükelçisi geçen ay 70 Kuzey Koreli yetkili için yeni ay yÄ±lÄ± resepsiyonu verdi. Çin haber ajanslarÄ±na göre resepsiyonda Büyükelçinin misafirleri iki ülke arasÄ±nda 'kan baÄŸÄ± ve dostluk' olduÄŸunu dillendirdiler.

"Ancak üç hafta sonra, Pazar günü, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Japonya'ya doÄŸru orta menzilli füze fÄ±rlatarak Çinli 'dostlarÄ±nÄ±n' sabrÄ±nÄ± ciddi bir teste tabi tuttu.

"Sonra da Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da ölümü ve Kuzey kore liderinin üvey kardeÅŸi için suikast emri verdiÄŸi iddialarÄ± geldi."

ArdÄ±ndan Çin ile Güney Kore ile iliÅŸkilerinin, ülkeye Amerikan füze savunma sistemi yerleÅŸtirileceÄŸi için çoktan tatsÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Çin lideri Xi'nin bu nedenle Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n her iki tarafÄ±nda da gerilen iliÅŸkilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu kaydediliyor.

Analistlere ve diplomatlara göre, uzun zamandÄ±r Çin'in korumasÄ± altÄ±nda olan Kim Jong-nam'Ä±n ölümü Beijing yönetimi için füze testinden daha büyük bir sorun. Çünkü Çin yanÄ± baÅŸÄ±nda kendisine baÄŸÄ±mlÄ± bir ülke istemiyor ve Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin dÄ±ÅŸa açÄ±lÄ±mÄ±ndan ve ekonomik reform yapmasÄ±ndan yana olan Çin idealini destekleyen tek Kuzey Koreliydi.

Beijing'teki Carnegie-Tsinghua Merkezi'nden analist Zhao Tong, "(Kim'in) öldürülme emrinin Pyongyang tarafÄ±ndan verildiÄŸi kanÄ±tlanÄ±rsa, Kim Jong-un ne pahasÄ±na olursa olsun rejimini koruyacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± göndermiÅŸ olacak" diyor.

"Bu durumda Kuzey Kore'nin barÄ±ÅŸçÄ±l bir ÅŸekilde modern bir topluma dönüÅŸebileceÄŸi konusunda Çin'in uluslararasÄ± toplumu ikna etmesi daha zor olacaktÄ±r."

Ä° gazetesi ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Somali'deki kÄ±tlÄ±klar nedeniyle 20 milyondan fazla insanÄ±n altÄ± ay için açlÄ±ktan ölme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu uyarÄ±sÄ±na yer veriyor.

Dünya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n baÅŸ ekonomisti Arif Hüseyin "21. yüzyÄ±lda insanlarÄ±n bu kadar büyüklükte bir kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±nÄ± anlamlandÄ±rmak zor" diyor.