Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 21 Åžubat 2017

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haber baÅŸlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda emeklilik maaÅŸÄ±nda kesinti tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Brexit) ekonomiye etkisi yer alÄ±yor

Guardian gazetesinin manÅŸetinde Ä°ngiltere'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n AB'yle herhangi bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmadan gerçekleÅŸmesi durumunda Ä°ngiliz ihracatçÄ±larÄ±nÄ±n 6 milyar sterlin zarara uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir haber yer aldÄ±.

Dan Roberts ve Sean Clarke imzalÄ± haberde Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in "hiçbir anlaÅŸma olmamasÄ± kötü bir anlaÅŸmadan iyidir" sözleri hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken bunun maliyetnin ülkedeki endüstrileri kötü etkileyebileceÄŸine dikkat çekildi.

Gazeteye konuÅŸan ve Sussex Üniversitesi'nde Ä°ngiltere ticareti üzerine araÅŸtÄ±rmalar yapan Prof. Alan Winters, "Bu büyük bir ÅŸok olur" derken Centre for European Reform araÅŸtÄ±rma merkezinin direktörü John Springford da Ä°ngiliz çiftçilerin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilecekleri zararÄ±n farkÄ±nda olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bu durumdan en çok etkilenecek sektörler arasÄ±nda kimya, tekstil, hayvancÄ±lÄ±k, sanat, oyuncak otomotiv ve makine sektörleri bulunuyor.

Gazetenin Brexit muhabiri Lisa O'Carroll Ä°ngiltere'nin liman kenti Dover'da Brexit sonrasÄ± artacak gümrük iÅŸlemleri nedeniyle tÄ±r kuyruÄŸunun kent trafiÄŸini felç edebileceÄŸine dikkat çekti.

Guardian'Ä±n dÄ±ÅŸ haber sayfasÄ±nÄ±n manÅŸetinde Güney Sudan'daki kÄ±tlÄ±k vardÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler 100 bin kiÅŸinin açlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu ülkede bir milyondan fazla kiÅŸinin de risk altÄ±nda bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ben Quinn imzalÄ± haberde ülkedeki savaÅŸ nedeniyle ekonominin çökmesi ve enflasyonun yüzde 800'ü aÅŸmasÄ±nÄ±n tarÄ±m üretimini azalttÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

The Times gazetesinin manÅŸetinde ise iÅŸletmelere yönelik vergi artÄ±ÅŸÄ± vardÄ±. Küçük iÅŸletmelerin vergi yükünü artÄ±racak deÄŸiÅŸikliÄŸin Amazon gibi büyük iÅŸletmelerin vergisini azaltacak olmasÄ± Avam KamarasÄ±'nda tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Milletvekillerinin, Vokswagen'in Ä°ngiltere'deki yöneticisi Paul Willis'in sözlerini "küstah yalanlar" olarak tanÄ±mlamasÄ± da gazetenin birinci sayfasÄ±nda yer aldÄ±.

AraçlarÄ±nÄ±n gerçek zehirli gaz salÄ±mlarÄ±nÄ± gizleyen Vokswagen, bu skandalÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'de 1.2 milyon aracÄ±nÄ± geri çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Dün konuyu araÅŸtÄ±rmak için kurulan bir komisyonun karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Willis, Volswagen'in hiçbir tüketicisini yanlÄ±ÅŸ yönlendirmediÄŸini söylemiÅŸti.

Graham Keeley ve Philip Willan'Ä±n haberinde Ä°spanya'nÄ±n Fas sahillerindeki topraÄŸÄ± olan Ceuta'ya girmeyi baÅŸaran 850 göçmen vardÄ±. Dün yaÅŸanan bu olay, son 10 yÄ±lda bir kerede en fazla göçmenin Ceuta'ya girdiÄŸi olay oldu.

The Times'Ä±n Orta DoÄŸu Muhabiri Richard Spencer da Ä°ran'da satranççÄ± iki kardeÅŸin müsabakalardan men edilmesini yazdÄ±. 18 yaÅŸÄ±ndaki Dorsa Derakshani'nin men edilmesinin nedeni CebelitarÄ±k'taki bir karÅŸÄ±laÅŸmada saçlarÄ±nÄ± örtmemesi. 15 yaÅŸÄ±ndaki Borna ise bir satranç müsabakasÄ±nda bir Ä°srailli oyuncuya karÅŸÄ± oynamasÄ± nedeniyle bu cezayÄ± aldÄ±. Ülkenin genç satranççÄ±larÄ± arasÄ±nda baÅŸarÄ±larÄ±yla anÄ±lan bu oyuncular, bundan sonra Ä°ran'daki turnuvalarda yer alamayacak, uluslararasÄ± turnuvalarda da ülkeyi temsil edemeyecek.

Irak ordusunun IÅžÄ°D'in elinden geri almak için operasyon düzenlediÄŸi Musul'da ailelerin kentte kalmaya devam etmesi durumunda açlÄ±kla, kaçmaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± durumunda da infazla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± da gazetedeki bir diÄŸer haberde aktarÄ±ldÄ±.

Kopya çeken öÄŸrenciye daha fazla ceza

Ä°ÅŸletmelere yönelik vergi artÄ±ÅŸÄ±nÄ± manÅŸetine taÅŸÄ±yan bir diÄŸer gazete de Daily Telegraph'tÄ±.Tepkiler üzerine artÄ±ÅŸÄ±n bir miktar azaltÄ±labileceÄŸini yazan Telegraph'Ä±n politika editörü Ben Riley-Smith, Maliye BakanÄ± Philipi Hammond'un çözüm yollarÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Avrupa editörü Peter Foster ise Avrupa Komisyonu'nun Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± durumunda bile 2023 yÄ±lÄ±na kadar ödemeyi taahhüt ettiÄŸi 60 milyar euroyu ödemesini talep edeceÄŸini yazdÄ±.

Gazetenin birinci sayfasÄ±nda yer alan bir baÅŸka haber de kopya çeken ve intihal yapan üniversite öÄŸrencilerine daha ciddi cezalarÄ±n verilmesi ve bunlarÄ±n adli sicil kayÄ±tlarÄ±na iÅŸlenmesine yönelÅŸik teklifti. Gazete geçen ay, Ä°ngiliz üniversitelerindeki 20 bin kiÅŸinin 6 bin sterline varan paralar ödeyerek makalelerini ve tezlerini baÅŸka kiÅŸilere yazdÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

i gazetesinin manÅŸetinde ise milyonlarca emeklinin maaÅŸÄ±nda yaÅŸanacak olasÄ± kesinti vardÄ±. Ä°ngiliz hükümetinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir plana göre zor durumdaki bireysel emeklilik ÅŸirketlerine yardÄ±mcÄ± olmak için 11 milyon kiÅŸinin gelecekteki emekli maaÅŸlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya çekilebilir. Plandaki önerilerden biri olan enflasyon etkisinin hesaplamalardan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesi durumunda bu azalÄ±ÅŸ yüzde 30'u bulabilir.

Gazetedeki bir diÄŸer haberde de Ä°ngiltere'deki büyükanne ve dedelerin torunlarÄ±na bakarak ülke ekonomisine 16 milyar sterlinlik katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi ve öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±

i, Avam KamarasÄ±'ndaki iki komisyonun açÄ±klamalarÄ±na da yer verdi. Katie Grant imzalÄ± haberde cinsiyet eÅŸitsizliÄŸine karÅŸÄ± kurulan komisyonun kadÄ±nlarla erkekler arasÄ±ndaki maaÅŸ farklarÄ±nÄ± azaltmak için hükümete yaptÄ±klarÄ± önerinin reddedilmesine verdikleri tepki yer alÄ±rken gazetenin eÄŸitim muhabiri Richard Vaughan eÄŸitim komisyonunun Ä°ngiltere'deki öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek için "hiçbir adÄ±m atmayan" bakanlarÄ± eleÅŸtirmesini yazdÄ±.

Financial Times gazetesinin manÅŸetinde ise büyük ÅŸirketleri satÄ±n almak isteyen yatÄ±rÄ±mcÄ±lar vardÄ±. Gazete, Kraft Heinz grubunun Unilever'e yaptÄ±ÄŸÄ± 143 milyar dolarlÄ±k teklifin reddedilmesinin ardÄ±ndan bu teklife öncülük eden 3G Capital sermaye grubunun 15 milyar dolarlÄ±k yeni bir yatÄ±rÄ±m peÅŸinde olduÄŸunu yazdÄ±.

Birinci sayfada yer alan bir diÄŸer haberde Londra'daki gökdelenlere yönelik ofis talebinin azalmasÄ± iÅŸlendi.

Kanada'nÄ±n Vancouver kenti ise taleplerin yükselmesini bekliyor. ABD'de Donald Trump politikalarÄ±ndan memnun olmayan çok sayÄ±da kiÅŸinin göç etmesinin beklendiÄŸi kent eÄŸitimli iÅŸ gücü ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± bekliyor.