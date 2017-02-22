Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 22 Åžubat 2017

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n (Brexit) yaratacaÄŸÄ± etkiler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

The Times gazetesi, Ä°ngiltere Brexit BakanÄ± David Davis'in "Kalifiye olmayan göçmenlere kapÄ±mÄ±z açÄ±k olacak" sözlerini manÅŸetine taÅŸÄ±dÄ±. Sam Coates, Oliver Wright ve Jerome Starkey imzalÄ± haberde Brexit BakanÄ±'nÄ±n "AvrupalÄ± göçmenlerin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri Ä°ngilizlerin yapmasÄ±nÄ± saÄŸlamamÄ±z yÄ±llar alacak" ifadesine yer verildi.

Davis'e göre Ä°ngiltere'nin iÅŸçi almaya devam edeceÄŸi iÅŸler arasÄ±nda tarÄ±m, sosyal hizmet ve hemÅŸirelik de yer alÄ±yor.

Gazete, bu durumda Theresa May'in ülkeye gelen göçmen sayÄ±sÄ±nÄ± on binlere indirme hedefinin gerçekleÅŸemeyeceÄŸini yazdÄ±.

Heteroseksüel çiftin mücadelesi

The Times'Ä±n hukuk editörü Frances Gibb, Ä°ngiltere'de eÅŸcinsellere evlilik yerine tanÄ±nan "sivil partnerlik" uygulamasÄ±ndan yararlanamayan bir çiftin açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± yazdÄ±. Charles Kiedan ve Rebecca Steinfeld adlÄ± iki akademisyen, 7 yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerinin ardÄ±ndan evlilik yerine sivil partnerlik yapmak istemiÅŸti.

Bir çocuk sahibi çiftin evlenmek istememelerinin nedeni ise evliliÄŸi ataerkil bir yapÄ± olarak görmeleri. EÅŸcinsellere tanÄ±nan bu hakkÄ±n kendilerine tanÄ±nmamasÄ±nÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olduÄŸunu savunan çift, dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

Davaya bakan Temyiz Mahkemesi, çiftin cinsel yönelimleri nedeniyle farklÄ± bir muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken yasayÄ± iptal etmedi ama parlamentoyu bu konuda adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Çift ÅŸimdi bir üst mahkemenin yolunu tutacak.

Guardian'Ä±n manÅŸetinde de Brexit vardÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in, Londra'daki finans sektörünün iÅŸlerinin AB kentlerine kayÄ±p kaymayacaÄŸÄ±nÄ±n Brexit anlaÅŸmasÄ± sonucu belli olacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini yazan gazete, bu durumun istikrarsÄ±zlÄ±k yaratabileceÄŸine dikkat çekti.

Londra'daki HSBC binasÄ±

Londra'nÄ±n finans sektörünü bekleyen Avrupa kentleri

Bugüne kadar yapÄ±lan açÄ±klamalara göre HSBC bin çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± Fransa'ya taÅŸÄ±yacak. Goldman Sachs'Ä±n 3 bin pozisyonu Frankfurt'a kaydÄ±rma ihtimali bulunuyor. JP Morgan için bu sayÄ± 4 bine çÄ±kabilir. YatÄ±rÄ±m bankasÄ± UBS de bin ile 5 bin arasÄ±nda çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± Madrid ya da Frankfurt'a taÅŸÄ±yacak. Morgan Stanley'in de bin çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± baÅŸka kentlere taÅŸÄ±yabileceÄŸi konuÅŸuluyor.

Gazete, Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere'yi terk edecek finans sektörünü çekmek için yarÄ±ÅŸan Avrupa kentlerini de yazdÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda öne çÄ±kanlar arasÄ±nda Paris, Frankfurt, Dublin, Lüksemburg, Amsterdam, Madrid, Milan, Valetta, Vilnius ve Riga bulunuyor.

i gazetesi ise "Genç ailelerin ev sahibi olma hayalleri suya düÅŸüyor" manÅŸetiyle çÄ±ktÄ±.

Gazeteye göre orta-düÅŸük gelirli ailelerin yarÄ±sÄ±ndan azÄ± bir ev sahibi olabilecek. Gazetenin verilerine göre ülkedeki ev fiyatlarÄ± 50 yÄ±l öncesine kÄ±yasla 2 kat, kira fiyatlarÄ± ise 30 kat arttÄ±.

Note 7'ler yoksul ülkelere

Gazetenin teknoloji muhabiri Rhiannon Williams, Samsung'un geçen yÄ±l bataryalarÄ±nÄ±n patlamasÄ± nedeniyle geri çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Galaxy Note 7 modellerini elden geçirip güvenli hale getirdikten sonra yoksul ülkelere satmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Bu ülkeler arasÄ±nda Hindistan ve Vietnam da olacak. Güney Kore, Samsung'un geri çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± telefonlarÄ± çevre kurallarÄ±na uygun bir ÅŸekilde yok etmesi gerektiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket bu hamleyle bu zorunluluÄŸun getireceÄŸi maddi yükten de kurtulmuÅŸ olacak.

Daily Telegraph gazetesinin manÅŸetinde Ä°ngiltere'deki küçük iÅŸletmelerin vergi yükünü artÄ±racaÄŸÄ± için tepki çeken yeni düzenleme vardÄ±. Gazetenin politika editörlerinden Steven Swinford, tepkilerin ardÄ±ndan bu uygulamada geri adÄ±m atÄ±labileceÄŸini, Maliye BakanÄ± Philip Hammond'un çeÅŸitli planlarÄ± incelediÄŸini yazdÄ±. Yeni planlara göre vergi artÄ±ÅŸÄ±ndan en fazla etkilenen grupta yer alan iÅŸletmelere yüz milyonlarca sterlinlik ödeme yapÄ±lacak.

Gazetedeki bir diÄŸer haberde ise makinelerin iÅŸçilerin yerini alacak olmasÄ± vardÄ±. Çevre BakanÄ± Andrea Leadsom'un açÄ±klamasÄ±na göre Ä°ngiltere gelecekte tarÄ±m sektöründe AvrupalÄ± mevsimlik iÅŸçilere ihtiyaç duymadan iÅŸgücünü makinelerden karÅŸÄ±layabilir.

Financial Times gazetesi de küçük iÅŸletmelere getirilen vergi yükünü manÅŸetine taÅŸÄ±rken Maliye BakanÄ± Philip Hammond'un geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Gazeteye göre Hammond, iÅŸletmeler için bir harcama yapÄ±lacaksa bunun için ya vergilerin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ya da baÅŸka alanlarda kesintiye gidilmesi. GerektiÄŸini yazdÄ±.