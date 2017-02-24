Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 24 Åžubat 2017

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Doris FÄ±rtÄ±nasÄ± ile kendini Musul'da patlatan Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ±nÄ±n IÅžÄ°D baÄŸlantÄ±larÄ± yer alÄ±yor

Beyaz Saray, Financial Times gazetesine ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en üst düzey ekonomi danÄ±ÅŸmanÄ± olan Gary Cohn'un eski ÅŸirketi Goldman Sachs ile ilgili bir karar alÄ±nÄ±rken etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°smini açÄ±klamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD yatÄ±rÄ±m bankasÄ± Goldman Sachs'Ä±n eskiden iki numaralÄ± yöneticisi olan Cohn'un Goldman Sachs ile ilgili meselelerden uzak duracaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AynÄ± yetkili, bu politikanÄ±n Trump tarafÄ±ndan kurulan etik kurallarÄ±yla uyumlu olduÄŸunu aktardÄ±.

Financial Times'a göre Cohn daha bir yÄ±l öncesine kadar Goldman Sachs ile ilgili olarak üst düzey lobi faaliyetlerine katÄ±lÄ±yordu.

Trump'Ä±n Cohn'u üst düzey danÄ±ÅŸmanÄ± ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nin baÅŸÄ±na atamasÄ±, Trump'Ä±n büyük ÅŸirketlerin baÅŸkente yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±ya karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± yüzünden eleÅŸtirilmiÅŸti.

Trump, kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda özellikle Goldman Sachs gibi büyük ÅŸirketleri Amerikan siyaseti üzerinde tahakküm kurmakla suçluyordu.

Financial Times, Cohn'un Amerikan hükümetine baÄŸlÄ± Emtia Vadeli Ä°ÅŸlem SözleÅŸmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) ile lobi amaçlÄ± en son toplantÄ±sÄ±nÄ±n 19 Ocak 2016'da kaydedildiÄŸini belirtiyor.

Gazete, aynÄ± tarihlerde kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Trump'Ä±n Demokratlar'Ä±n üst düzey isimlerini Goldman Sachs ile kurduklarÄ± iliÅŸki yüzünden eleÅŸtirdiÄŸini vurguluyor.

Doris FÄ±rtÄ±nasÄ± kaos yarattÄ±: Bir kiÅŸi öldü

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±, ÇarÅŸamba gecesi itibariyle Ä°ngiltere'yi etkisi altÄ±na alan Doris FÄ±rtÄ±nasÄ±'nÄ± manÅŸetlerine taÅŸÄ±yor.

Guardian gazetesi, Doris FÄ±rtÄ±nasÄ±'nÄ±n kaosa yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±rken yollarda ve tren hatlarÄ±nda neden olduÄŸu zorluklardan bahsediyor.

Saatte 100 mil hÄ±z ile ilerleyen fÄ±rtÄ±na yüzünden Wolverhampton ÅŸehir merkezinde 29 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n baÅŸÄ±na çarpan 'kahve masasÄ±' büyüklüÄŸünde bir çatÄ± parçasÄ±nÄ±n etkisiyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.

FÄ±rtÄ±na yüzünden sürücüler düÅŸen aÄŸaçlar ve buzlanma ile mücadele etmek zorunda kaldÄ±.

Tren seferlerinde ise aksaklÄ±klar yaÅŸandÄ±.

'Vergiler IÅžÄ°D'i fonlamak için mi kullanÄ±lÄ±yor?

Bu haftanÄ±n baÅŸÄ±nda Irak'Ä±n Musul kentinde kendini patlatan Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± Jamal al-Harith'in Manchester'daki bir cihatçÄ± hücresiyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olabileceÄŸi Ä°ngiliz gazetelerinde yer alÄ±yor.

Guardian gazetesi, al-Harith'in eÅŸinin televizyonda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara atÄ±fta bulunarak, al-Harith'in IÅžÄ°D tarafÄ±ndan Guantanamo'daki hapishaneden çÄ±ktÄ±ktan sonra 2013 yÄ±lÄ±nda radikalleÅŸtirildiÄŸini kaleme alÄ±yor.

Telegraph gazetesi al-Harith'in Manchester'daki onlarca kiÅŸiyi örgüte katmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini vurguluyor.

Ä°ngiliz hükümetinin Guantanamo'dan çÄ±kanlara yardÄ±m verdiÄŸini hatÄ±rlatan gazete, Ä°ngiliz vergi mükelleflerinin parasÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'i fonlamak için kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine dikkati çekiyor.

'ErdoÄŸan'Ä± eleÅŸtirenleri gözetleyin'

Telegraph gazetesi, Alman Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Türkiye hükümetinin BatÄ± Almanya'daki öÄŸretmenlere ve ailelere CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± eleÅŸtirenler hakkÄ±nda casusluk yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini öne sürdü.

Kuzey Ren-Vestfalya KonsolosluÄŸu'nun ErdoÄŸan'Ä± eleÅŸtiren öÄŸretmenlerin bildirilmesini istediÄŸi iddia edildi.

EÄŸitim ve Bilim BirliÄŸi (GEW) sözcüsü Sebastian Krebs, imamlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± akÅŸamüstü toplantÄ±larÄ±nda ailelerden eleÅŸtirel öÄŸretmenlere dair her türlü bilgi ve görüntünün aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini belirtti.

'Anavatan sevgisi üzerine ustaca bir hikaye'

i gazetesinde Elif Åžafak'Ä±n son kitabÄ± Havva'nÄ±n Üç KÄ±zÄ±'na dair bir eleÅŸtiri yazÄ±sÄ± yer alÄ±yor.

Anita Sethi imzalÄ± yorumda, Havva'nÄ±n Üç KÄ±zÄ± kitabÄ±nÄ±n 'anavatan sevgisi üzerine yazÄ±lan ustaca bir hikaye' olduÄŸu belirtiliyor.

'Bizi insanlara ve mekanlara baÄŸlayan güçlü halatlarÄ±n acÄ±sÄ± güçlü bir ÅŸekilde anlatÄ±lÄ±yor' diyen Sethi, kitabÄ±n akÄ±cÄ± bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini aktarÄ±yor.

Kitapta Ä°stanbul'un etkileyici bir ÅŸekilde anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken eleÅŸtiri yazÄ±sÄ±, "Hikaye ince bir ÅŸekilde çocukluk korkularÄ± ve travmalarÄ±nÄ±n izlerini, acÄ± bir geçmiÅŸin nasÄ±l bugüne baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve devam etmek için hatÄ±rlama ihtiyacÄ±nÄ±n çeliÅŸkisini takip ediyor" diyerek bitiyor.