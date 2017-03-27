Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Brexit sÃ¼recine dair endiÅŸeleri yazÄ±yor

Ä°ngiltere'nin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlatÄ±lacak olmasÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer buluyor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in, Brexit sürecini baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50'inci maddesini 29 Mart'ta devreye sokmasÄ± bekleniyor.

Ä°ngiltere'nin 50'inci maddeyi resmen iÅŸletmesiyle, ayrÄ±lma koÅŸullarÄ± ve gelecekteki iliÅŸkilerin nasÄ±l ÅŸekillendirileceÄŸi müzakere edilmeye baÅŸlanacak.

Ancak müzakerelerin nasÄ±l ilerleyeceÄŸine dair birçok soru iÅŸareti var.

FT: Ä°ngiltere, AB düzenlemelerine tabi olmayÄ± sürdürecek

Financial Times, BaÅŸbakan May'in bazÄ± Ä°ngiliz kurumlarÄ± Brexit sonrasÄ±nda bile Avrupa BirliÄŸi kontrolünde tutmayÄ± umduÄŸunu yazÄ±yor.

Gazete bu durumu, 'Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nin bazÄ± kurumlarÄ±nÄ± yerini alacak yeni düzenlemeleri 2 yÄ±l içinde yapabilecek uzmanlÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kabulü' olarak yorumluyor.

Financial Times, bu geçiÅŸ sürecinde AB kurumlarÄ±na tabi olma gerekliliÄŸinin, May'i AB'den anlaÅŸmalÄ± ayrÄ±lma seçeneÄŸine zorlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Her ÅŸey takvime uygun ÅŸekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yÄ±l sürmesi ve Ä°ngiltere'nin Mart 2019'da birlikten çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

Guardian: "AnlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k kabul edilemez"

Ä°ngiliz imalatçÄ±lar ise AB'den anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±nmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± hükümete uyarÄ± mesajÄ± gönderdi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ sürecinde kötü bir anlaÅŸma yapmaktansa, birlikten anlaÅŸma yapmadan ayrÄ±lmayÄ± savunuyor.

Guardian gazetesi, üreticilerin anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k ihtimalinin Ä°ngiltere ekonomisi için "felaket" olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu yazÄ±yor.

Ä°malat sektörü patronlarÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n tüm ihracatÄ±nÄ±n yüzde 45'ini yapan sektörün, ticaret anlaÅŸmasÄ±z bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± kabul edemeyeceÄŸini belirtiyor.

May, 29 Mart'ta Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kmasÄ± adÄ±na Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50'inci maddesini devreye sokacak mektubu Avrupa Konseyi'ne gönderecek.

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ä°ngiltere'nin, 50'nci maddeyi devreye sokmasÄ±ndan sonra 48 saat içinde Brexit taslaÄŸÄ± ile ilgili rehberi 27 Avrupa BirliÄŸi üyesine sunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.