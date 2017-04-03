Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 3 Nisan 2017

Financial Times (FT) gazetesinin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lakat Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ

Donald Trump mülakatta eÄŸer Çin, Pyongyang yönetimi üzerinde baskÄ± kurarak Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini bertaraf etmezse, ABD'nin tek taraflÄ± harekete geçebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Financial Times özel mülakatÄ± Donald Trump'Ä±n "EÄŸer Çin Kuzey Kore'yi çözmezse, biz çözeriz" sözleriyle duyuruyor.

Lionel Barber, Demetri Sevastopulo ve Gillian Tett imzalÄ± haberde, ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping ile bu haftaki görüÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda bu konuyu dile getireceÄŸini söylediÄŸi yazÄ±yor.

Trump Oval Ofis'te verdiÄŸi mülakatta "Çin'in Kuzey Kore üzerinde büyük bir etkisi var. Çin bize bu konuda ya yardÄ±m etmeye karar verecek ya da etmeyecek" diyor. "EÄŸer ederse bu Çin için iyi olur, eÄŸer etmezse bu hiç kimse için iyi olmaz."

Ancak habere göre Trump Çin'in yardÄ±mÄ± olsun ya da olmasÄ±n Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini engellemeye kararlÄ±.

Çin'in Kuzey Kore konusunda yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, ABD'nin Kore yarÄ±madasÄ±ndaki askerlerini çekmeyi düÅŸünüp düÅŸünmeyeceÄŸine yönelik bir soruya "EÄŸer Çin Kuzey Kore'yi çözerse, çekeriz" diyor.

Beyaz Saray'Ä±n Kuzey Kore'yi öncelikli tehdit olarak görüyor habere göre.

Haberde bir Beyaz Saray güvenlik danÄ±ÅŸmanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n FT'ye söylediÄŸi "Trump'Ä±n ilk döneminin sonunda Kuzey Kore'nin nükleer füze ile ABD'yi vuracak kapasiteye gelmesi büyük olasÄ±lÄ±k" sözleri de yer alÄ±yor.

Tweet'lerinden piÅŸmanlÄ±k duyup duymadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya "Hiçbir ÅŸeyden piÅŸmanlÄ±k duymuyorum, çünkü yapacak bir ÅŸey yok. EÄŸer yüzlerce tweet atarsanÄ±z, arada bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k olur, bu da o kadar kötü deÄŸil" ÅŸeklinde yanÄ±t veriyor. Facebook, Twitter ve Instagram'da 100 milyondan fazla takipçisinin olmasÄ±yla övünen Trump, "Sahte medyaya gitmek zorunda deÄŸilim" diyor.

Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in ziyareti sÄ±rasÄ±nda 'el sÄ±kÄ±ÅŸmama' hadisesinde kasÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

"BaÅŸbakan Merkel ile çok iyi bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdik" diyor. "YaklaÅŸÄ±k 5 kez el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k ve sonra iki koltukta oturuyorduk… ve sanÄ±rÄ±m bir muhabir 'elini sÄ±k' dedi. DuymadÄ±m."

'Çeçenistan'da eÅŸcinsellere yönelik operasyon' iddialarÄ±

Rusya'ya baÄŸlÄ± Çeçenistan'da eÅŸcinsellere yönelik baskÄ± endiÅŸeleri Guardian ve Ä° gazetelerinde yer buluyor.

Rus Novaya Gazeta'ya göre, Rus yetkililerin Çeçenistan'da eÅŸcinsel olduÄŸu düÅŸünülen kiÅŸilere yönelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon sonucu 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100'den fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un sözcüsü Alvi Karimov'a göre haberler "tamamen yalan ve dezenformasyon," çünkü Karimov'a göre Çeçenistan'da eÅŸcinseller yok.

Karimov Interfax haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Karimov "Var olmayan insanlarÄ± gözaltÄ±na alÄ±p, yargÄ±layamazsÄ±nÄ±z" ifadelerini kullanÄ±yor.

Çeçenistan'Ä±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± için çalÄ±ÅŸan bir sözcü ise Rus RBC gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada haberleri "1 Nisan ÅŸakasÄ±" olarak nitelendiriyor.

Ancak UluslararasÄ± Kriz Grubu'ndan Ekaterina Sokirianskaia ise son 10 gündür çeÅŸitli kaynaklardan endiÅŸe verici bilgiler geldiÄŸini söylüyor.

"Grozni'de (Çeçenistan'Ä±n baÅŸkenti) ve Grozni'nin dÄ±ÅŸÄ±nda, çeÅŸitli yaÅŸ ve meslekten insanlar arasÄ±nda meydana geldiÄŸini duydum."

Haberde eÅŸcinsellik Rusya'da bir tabu olarak görüldüÄŸü için bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ikinci veya üçüncü elden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve henüz teyit edilmiÅŸ bir vaka olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Sokirianskaia "Kurbanlardan ya da ailelerinden bilgi edinmem neredeyse imkansÄ±z. Ama farklÄ± insanlardan aldÄ±ÄŸÄ±m sinyallerin sayÄ±sÄ± gözaltÄ± ve ÅŸiddetin olduÄŸuna inanmamamÄ± zor kÄ±lÄ±yor" diyor.

Guardian gazetesi yÄ±llar süren baskÄ±lar nedeniyle bölgede neredeyse hiç baÄŸÄ±msÄ±z gazeteci veya insan haklarÄ± savunucusu kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalanlarÄ±n da gazetenin haberini doÄŸrulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Ä° gazetesinde, deneyimli Orta DoÄŸu muhabiri Patrick Cockburn'ün Irak'Ä±n Musul kentinde savaÅŸ nedeniyle mahsur kalan sivillerle konuÅŸarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir haber yer alÄ±yor.

Irak güçleri geçen hafta Musul'un eski kent bölümüne girmekte olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Cockburn'un telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölgede yaÅŸayan siviller, çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle evden çÄ±kamadÄ±klarÄ±nÄ± ve evlerinde gÄ±da ve suyun çok azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Musul'un doÄŸusuna telefonla baÄŸlanan 39 yaÅŸÄ±ndaki kent sakini Ömer, yakÄ±tlarÄ± bittiÄŸi için sokak lambalarÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bitmekte olduÄŸunu söylüyor.

GÄ±da, su ve yakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiklerini söyleyen Ömer "Patlamalar ve silah sesleri duyuyoruz, ancak kimse kimin savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyor" diyor.

Ömer geçen hafta IÅžÄ°D savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n insanlarÄ± evlerinden çÄ±kmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çatÄ±lara ya da açÄ±klÄ±klara çÄ±kmamak için boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± evlerin duvarlarÄ±na delikler açarak evden eve kaçtÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. IÅžÄ°D tarafÄ±ndan hangi evlere bubi tuzaÄŸÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi de bilinmiyor.

Ömer "Eski kent bir yeraltÄ± hapishanesi gibi" diyor. "Buraya giren kaybolur, buradan kaçanlar is yeni doÄŸmuÅŸ bir bebek gibi."

Kaynak: BBC Türkçe