George Michael kimdir hangi ÅŸarkÄ±larÄ±yla Ã¼nlÃ¼ olmuÅŸtur

George Michael, Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ±. Pop mÃ¼zik tarihindeki en iyi ve en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±lardan biri olarak gÃ¶sterilir, aynÄ± zamanda eski Wham! grubunun iki Ã¼yesinden biridir.

George Michael, (d. 25 Haziran 1963, ö. 26 AralÄ±k 2016) Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve söz yazarÄ±. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±lardan biri olarak gösterilir, aynÄ± zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biridir. AsÄ±l adÄ± Georgios Kyriacos Panayiotou’dur.

Michael, sanat kariyeri boyunca sayÄ±sÄ±z rekor ve baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸ, baÅŸta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almÄ±ÅŸ, 100 milyonu aÅŸkÄ±n satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ± elde etmiÅŸtir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapÄ±nda yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü ÅŸarkÄ±larÄ± yazmÄ±ÅŸ, bestelemiÅŸ ve yorumlamÄ±ÅŸtÄ±r. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Michael'in tüm orijinal albüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°ngiltere'de bir numaraya kadar yükselmiÅŸtir ve tüm ÅŸarkÄ±larÄ± Top 40'da yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece Cowboys & Angels bu baÅŸarÄ±yÄ± yakayalayamamÄ±ÅŸtÄ±r, her ne kadar ÅŸarkÄ± hem hayranlar hem de eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olsa da. George Michael hem ABD hem de Ä°ngiltere tarihinde en çok bir numara ÅŸarkÄ± hiti olmuÅŸ müzisyenler arasÄ±ndadÄ±r.

George Michael aynÄ± zamanda birçok sanatçÄ±ya örnek olmuÅŸtur. Bunlar arasÄ±nda Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams vardÄ±r. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulmasÄ± ve video kliplerin 80'lerde geliÅŸmesinde en büyük rolü olan üç ÅŸarkÄ±cÄ±dan biridir. Video kliplerindeki baÅŸarÄ±sÄ± ona Video Vanguard ödülü kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. George Michael, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi görüÅŸleri, yardÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile de dikkat çekmektedir. (wikipedia)

DoÄŸum adÄ±

Georgios Kyriacos Panayiotou (Yorgos Kiriakos Panayiotu)

DoÄŸum 25 Haziran 1963

Ä°ngiltere Londra, Ä°ngiltere

Ölüm 26 AralÄ±k 2016 (53 yaÅŸÄ±nda) Oxfordshire, Ä°ngiltere

Tarzlar Pop, pop rock, dance-pop, soul

Meslekler ÅžarkÄ±cÄ±, Söz yazarÄ±, Müzisyen, Prodüktör ÇalgÄ±lar Vokal

Etkin yÄ±llarÄ± 1982-2016

Plak ÅŸirketi Columbia, DreamWorks, Virgin, Epic, Sony Music

Ä°liÅŸkili hareketler Wham!

Resmî sitesi georgemichael.com