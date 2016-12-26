Bordo Bereliler Suriye filminin Ã§ekimleri baÅŸladÄ±

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ali Ertem ile ErdoÄŸan Yaprak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netmenliÄŸini Erhan Baytimur'un, senaryosunu CoÅŸkun GÃ¼ndoÄŸdu'nun yazdÄ±ÄŸÄ±, "Bordo Bereliler Suriye" filmi Suriye'deki FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ konu alÄ±yor. Ã‡ekimler bugÃ¼n Osmaniye'de baÅŸladÄ±.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ali Ertem ile ErdoÄŸan Yaprak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Erhan Baytimur'un, senaryosunu CoÅŸkun GündoÄŸdu'nun yazdÄ±ÄŸÄ±, "Bordo Bereliler Suriye" filminde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza ÇÄ±pa, Sinan Albayrak, Halil Ä°brahim KalaycÄ±oÄŸlu, TuÄŸba Özay, YaÅŸar Uzer, Burak Arslan, ErdoÄŸan Yaprak, Ali Ertem, OÄŸuz YaÄŸcÄ±, Taner BahadÄ±r, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve AnÄ±l Öksüm rol alÄ±yor.

TELSÄ°ZLERÄ°NÄ° KAPATIP OPERASYONA BAÅžLIYORLAR

Film, Hakkari DaÄŸlÄ±ca'da 2015 Eylül ayÄ±nda 16 askeri ÅŸehit eden PKK'lÄ±larÄ± yakalamak için bölgeye indirilen ve "Dön" emri almamak için telsizlerini kapatan bordo bereli askerlerin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla baÅŸlÄ±yor.

HEDEFTE 'ÇÖL Ä°MAMI' VAR

Suriye'de Türk sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini tehdit eden bir terör örgütünün baÅŸÄ±ndaki 'Çöl Ä°mamÄ±' lakaplÄ± Ebu Salim'i yok etmek için yüzbaÅŸÄ± Mehmet ve komutasÄ±ndaki bir timin hikayesi beyaz perdeye aktarÄ±lÄ±yor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteÄŸinin paralel devlet yapÄ±lanmasÄ± FETÖ terör örgütü olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan filmde içerdeki cuntacÄ±lara karÅŸÄ± verilen mücadele de anlatÄ±yor.Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapÄ±lan çekimlere Belediye BaÅŸkanÄ± ÖkkeÅŸ NamlÄ± büyük bir destek veriyor. Cenk Ertan operasyonu yöneten yüzbaÅŸÄ± Mehmet karakterini canlandÄ±rÄ±yor.