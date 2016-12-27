Londraâ€™ya dil eÄŸitimine gelen Ä°stanbullu ÅŸair Cana Su ile ÅŸiir Ã¼zerine

Åžiir yazmaya 1996'da Adam Sanat'a gÃ¶nderdiÄŸim Zifiri KaranlÄ±k' la baÅŸladÄ±m. Tuncay SaÄŸlam tarafÄ±nda 2003'de bazÄ± ÅŸiirlerim bestelendi ve TRT'den gecti. â€¯Ä°sim hakkÄ±nÄ± verdiÄŸim gÃ¼ftelerim Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±lar tarafÄ±nda icra edildi.â€¯Besteci Mehmed Kemal ÃœstÃ¼nbaÅŸ tarafÄ±ndan iki gÃ¼ftem bestelenip, icra edildi

OkuyucularÄ±nÄ±za kÄ±saca kendinizden söz eder misisiniz? Åžiir yazmaya 1996'da Adam Sanat'a gönderdiÄŸim “Zifiri KaranlÄ±k” la baÅŸladÄ±m. Tuncay SaÄŸlam tarafÄ±nda 2003'de bazÄ± ÅŸiirlerim bestelendi ve TRT'den gecti. â€¯Ä°sim hakkÄ±nÄ± verdiÄŸim güftelerim ünlü sanatçÄ±lar tarafÄ±nda icra edildi.â€¯Besteci Mehmed Kemal ÜstünbaÅŸ tarafÄ±ndan iki güftem bestelenip, icra edildi. Ä°stanbul Akademi'de uzun süre piyano ve solfej dersleri aldÄ±m. â€¯Rus hocadan uzun süre aldÄ±ÄŸÄ±m piyano derslerime Londra’daki dil eÄŸitimimden dolayÄ± ara vermek zorunda kaldÄ±m. AS dergisinde kültür-sanat editörlüÄŸü yapmaktayÄ±m. “Ä°mgeleme” ismiyle 2014'te Cinius YayÄ±nlarÄ±ndan bir ÅŸiir kitabÄ±m çÄ±ktÄ±. â€¯

Åžiirleri bestelenmiÅŸ bir ÅŸair olarak, ÅŸiirin hayatÄ±nÄ±zdaki anlamÄ± nedir?

Benim için ÅŸiir imgedir. Onun için kÄ±zÄ±mÄ±n adÄ± Ä°mge ve ilk kitabÄ±n adÄ± da ‘Ä°mgeleme’dir.

Åžiir benim için, gönlümüze harmanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. DoÄŸanÄ±n bize yansÄ±masÄ±, içimizde olandÄ±r. Gözlemdir. Bir çocuÄŸun gözlerinde yaÅŸamaktÄ±r. Sevgiliye söylenecek iki sözü yanyana getirememe telaÅŸÄ±dÄ±r.

Günümüzde, yazÄ±n dünyasÄ±ndaki ÅŸiiri nasÄ±l görüyorsunuz?

NazÄ±m ekolünün Ataol ile bittiÄŸini düÅŸünüyorum. Günümüzde yaÅŸayan Özdemir Ä°nce, Ataol, Sunay AkÄ±n gibi yaÅŸayan deÄŸerlerimiz olmasÄ±na raÄŸmen Sunay AkÄ±n jenerasyonundan sonra ÅŸiire, sanata ve edebiyata hakkedilen deÄŸerin verilmediÄŸini görüyor ve düÅŸünüyorum.

‘SanatsÄ±z kalmÄ±ÅŸ bir ulusun hayat damarlarÄ±ndan biri kopmuÅŸ demektir’ bu söz de biliyorsunuz AtamÄ±za aittir. Maalesef geldiÄŸimiz noktada hayat damarlarÄ±mÄ±zdan birinin koptuÄŸunu düÅŸünüyorum.

Edebiyat dünyasÄ±na popüler yazarlar hakim. Proje yazarlar olarak tanÄ±mlananlar da var. Åžiir dünyasÄ±nda durum nasÄ±l?

â€¯Elbette popüler ÅŸairler ÅŸiir dünyasÄ±nda da var. YazdÄ±klarÄ±ndan çok yaptÄ±klarÄ±yla gündemdeler. Åžiir kitaplarÄ± bir süre için çok satar. Medyatiktirler. Siyasi moda söylemler yaparlar. BunlarÄ± hepimiz biliyoruz. Ancak "Bir mum diÄŸer bir mumu tutuÅŸturmakla, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan bir ÅŸey kaybetmez. " demiÅŸ Mevlana. Ä°yi ÅŸairler yüz yÄ±llar geçse de kalÄ±cÄ±dÄ±rlar. NazÄ±m Hikmet, Can Yücel, Attila Ä°lhan, Orhan Veli KanÄ±k, FazÄ±l Hüsnü Daglarca ve Melih Cevdet Anday gibi...

Size göre iyi ÅŸiirin tanÄ±mÄ± var mÄ±? Ya da bu kiÅŸiye göre deÄŸiÅŸiyor mu?

Ben güzel bir ÅŸiirde öncelikle duygu, akÄ±cÄ±lÄ±k, sade üslup, kelime zenginliÄŸi ve estetik arÄ±yorum. Åžiirin göreceli olduÄŸunu düÅŸünmekle beraber yoÄŸun duygular aktaran mÄ±sralar bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilir. Åžairinin önüne geçen ÅŸiirler…

AyrÄ±ca; iyi ÅŸiir kötü ÅŸiir diye bir ÅŸey var elbette. OkuyanÄ±n kendini içinde bulabileceÄŸi ÅŸiir, ÅŸairin kalbinden coÅŸan her türlü duyguyu iliklerine dek hissedeceÄŸi ÅŸiirdir. Bu iyi ÅŸiirdir diyebilirim. Yani ÅŸiirde duygunun baskÄ±n olmasÄ± gerekir. Bana göre kötü diyebileceÄŸim ÅŸiirler, sözleri

kafiyeye uyduracaÄŸÄ±m diye ÅŸiirden çÄ±karanlar var. Ben ölçüye, kalÄ±ba deÄŸil duyguyu sözlere aktarmaktan iyi ÅŸiirler yazmaktan yanayÄ±m.

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Åžiirin olmazsa olmaz kurallarÄ± nelerdir?

Öncelikle okur, ÅŸiiri okurken kendini ÅŸairin duygularÄ± içinde bulabilmelidir. Kelimeler uyumla dans etmelidir. Teknik de önemli tabi… Epik, Lirik, Satirik, Didaktik, Pastoral. Bunlar ÅŸiir yazarken kullanÄ±lan teknikler diyebiliriz.

Åžiir de kurallara da dikkat ederim. ÖrneÄŸin, ölçü-vezin,dize-mÄ±sra,uyak-kafiye ve müreddef-redif olmalÄ±dÄ±r. KuÅŸkusuz akÄ±cÄ±lÄ±k, sade üslup, kelime zenginliÄŸi de çok önemli. Tema ayrÄ±ca önemlidir. Bir olay, bir duygu ...Estetik ve simetri de gerekiyor. Zaman ve yer mutlaka belirtilmelidir. Hatta imza olmalÄ±dÄ±r.

Zaman belirtilmeden yazÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸiir yok mudur?,

Benim için evet, olmazsa olmaz kuraldÄ±r. Günümüzde 21.yy teknoloji ile birlikte daha da önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Belki de ben bu kültürü NazÄ±m’dan edindim. NazÄ±m benim en büyük idolümdür. Benim notlarÄ±mda yazdÄ±ÄŸÄ±m ÅŸiirin tarihi ve nerede yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mutlaka yazÄ±lÄ±dÄ±r.

SevdiÄŸiniz ÅŸairler kimlerdir?

Alphonso de Lamartine,Pablo Neruda, Bertolt Brecht,NazÄ±m Hikmet,Atilla Ä°lhan, Can Yücel,Ataol BehramoÄŸlu,Özdemir Ä°nce,Sunay AkÄ±n,Melih Cevdet Anday,Louis Aragon, Andrew Marvell…

Birçok insandan ÅŸöyle cümleler duyuyorum. Åžiir yazmak istiyorum ama nasÄ±l yazacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum. Onlara bir öneriniz olabilir mi?

DoÄŸru okumalar yapmalarÄ±nÄ± öneriyorum. AraÅŸtÄ±rmak önemli. Günümüzdeki sanatçÄ±larla birlikte tarihte yaÅŸamÄ±ÅŸ ÅŸairleri, yazarlarÄ±, hatta bilim adamlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p onlarla tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± öneriyorum.

Bu konuda yazÄ±lmÄ±ÅŸ çok güzel kitaplar da var. ÖrneÄŸin Vladimir Mayakovsky’nin Åžiir NasÄ±l YazÄ±lÄ±r kitabÄ± ile Vefa Önal’Ä±n ‘Åžiir SanatÄ±’ kitabÄ±nÄ± oldukça yararlÄ± buluyorum.

Åžiir ve ÅŸarkÄ± sözü arasÄ±nda nasÄ±l bir fark görüyorsunuz? ÅžarkÄ± sözü yazarken kurallarÄ±nÄ±z nedir?

Güfte ÅŸiirin daha özgür halidir diyebiliriz. Hatta biraz daha ileri gidip sulandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hali de diyebiliriz. Åžiir de ritim, ses var; ÅŸarkÄ± da ise insan sesinin ahengi, tonlarÄ±, ezgisi var. Her ikisinde de düÅŸünce ve duygularÄ±n ifadesi var. Bazen, bir araya geldiklerinde çok hoÅŸ bir uyum sergiliyorlar. Ä°nsanlar mutluyken müziÄŸi, mutsuzken ÅŸarkÄ± sözlerini dinlerler. Sevgililer birbirlerine ÅŸarkÄ±lar tutarlar ve güftelerle birbirlerini keÅŸfederler. Cana bu mavi cümleyi bir kez daha kaleme al. Zira anlam olarak çok net deÄŸil.

Åžiir müzikle birleÅŸtiÄŸinde bambaÅŸka bir ÅŸey oluyor. Åžiirle müzik ayrÄ±lmaz ikili. Prozodi en genel anlamÄ±yla ezgilerdeki 'ses ve söz uyumudur. Bazen iyi bir güfte ve besteyi icra eden kiÅŸi çok kötü okuyabiliyor. Her açÄ±dan etkili, müzikal ve edebi anlamda bir ÅŸarkÄ± yazmak istiyorsak, öncelikle müzik teori bilgimiz olmasÄ± gerekir.

Gelecekle ilgili planlarÄ±nÄ±z var mÄ±?

Senaryosuna baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m ve birkaç popüler isimle birlikte Atatürk'ün kadÄ±na bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve sanata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± USA'da veya Avrupa'da film yapÄ±p dünya sinemalarÄ±nda gösterime girmesini istiyorum. â€¯

AyrÄ±ca, yeni bitirdiÄŸim ÅŸiir kitabÄ±mÄ±n basÄ±mÄ± tamamlandÄ±ktan sonra Ä°ngilizce çevirisini yaptÄ±rmak istiyorum. Ve çeÅŸitli sanatçÄ± ve bestecilerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalar ve â€¯yapacaÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarla artÄ±k güftelerim icra edilsin istiyorum. â€¯