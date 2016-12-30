Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 30/12/2016 20:42

Da Vinci'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ tablosu bedavaya satÄ±ldÄ±


Da Vinci'nin 2 milyar euro deÄŸer biÃ§ilen Rembrandt ve Renoir'Ä±n tablolarÄ±nÄ± da iÃ§eren koleksiyonuna 100 milyon euro Ã¶dendi.

2 milyar euro deÄŸer biçilen Çartorski ailesinin koleksiyonu için 100 milyon euro ödendi. Koleksiyonda 86 bin sanat eseri ve 250 bin kadar yazma ve kitap bulunuyor. Çartorski ailesi, Rembrandt ve Renoir'Ä±n tablolarÄ±nÄ± da içeren koleksiyonun Polonya'ya "baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" duyurdu, vakfÄ±n yönetim kurulu kararÄ± protesto için istifa etti.

POLONYA PRENSESÄ°'NÄ°N FÄ°KRÄ° ALINMADI

Yönetim kurulu üyeleri, satÄ±ÅŸ konusunda 1802'de koleksiyonu oluÅŸturan Polonya Prensesi Ä°zabela Çartorski'nÄ±n soyundan gelen bir aile üyesi ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerden sonra gerçekleÅŸen satÄ±ÅŸ için fikirlerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.VakfÄ±n BaÅŸkanÄ± Adam Karol Çartorski, "her zaman Polonya ulusunun hizmetinde olan atalarÄ±nÄ±n izinden gittiÄŸini" belirterek, "Bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunmuÅŸum gibi düÅŸünüyorum ve bu benim seçimim" dedi.

DA VÄ°NCÄ°'NÄ°N DÖRT KADIN TABLOSUNDAN BÄ°RÄ°

Koleksiyonun büyük bir bölümü Krakov'daki Ulusal Müze'de sergileniyor. Ä°ktidardaki muhafazakar ve Avrupa BirliÄŸi karÅŸÄ±tÄ± Hukuk ve Adalet Partisi, bazÄ± önemli iÅŸletmelerin ve sanat eserlerinin devletleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini savunuyor.Kültür BakanÄ± Piotr Glinski satÄ±ÅŸla koleksiyonun mülkiyetinin Polonya devletine geçtiÄŸini duyurdu. 1490'da çizilen KakÄ±mlÄ± KadÄ±n, Da Vinci'nin dört kadÄ±n portresinden biri. Tabloda Milano Dükü Ludovico Sforza'nÄ±n sevgilisi Cecilia Gallerani kucaÄŸÄ±nda bir kakÄ±mla resmediliyor. Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Naziler tarafÄ±ndan el konulan eser, daha sonra sahiplerine iade edildi.

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