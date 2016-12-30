Model grubu daÄŸÄ±lÄ±yor mu

AyrÄ±lÄ±k Ã§anlarÄ±nÄ±n Ã§aldÄ±ÄŸÄ± Model grubunun solisti Fatma Turgut, 'Model bitmiÅŸtir' diye aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AyrÄ±lÄ±k iddialarÄ± ile sarsÄ±lan Model grubunda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Grubun solisti Fatma Turgut, 'Model bitmiÅŸtir' dedi, grubun üyelerinden ise açÄ±klama gecikmedi.2005 yÄ±lÄ±nda kurulan ve 2009 yÄ±lÄ±ndaki Perili Sirk albümüyle hafÄ±zalarda yer edinen Model grubunun geçtiÄŸimiz aylarda daÄŸÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda söylentiler çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Son zamanlarda akÄ±beti belli olmayan müzik grubunun solisti, 'Fatma Turgut' adÄ±yla tek baÅŸÄ±na sahne alÄ±yordu.

"ÖLÜM GÄ°BÄ° BÄ°R ÅžEY OLDU AMA KÄ°MSE ÖLMEDÄ°"

Son olarak Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Model grubu solisti Fatma Turgut, "Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir ÅŸey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaÅŸlar" sözleriyle son noktayÄ± koyan açÄ±klamayÄ± yaptÄ±.