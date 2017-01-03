Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'e film Ã¶ncesi afiÅŸ ÅŸoku

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n yeni filmi Vezir ParmaÄŸÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan afiÅŸin bir tÃ¼rlÃ¼ tamamlanamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yeni filmi 'Vezir ParmaÄŸÄ±'nÄ±n afiÅŸi bir türlü tamamlanamadÄ±. Oldukça kalabalÄ±k bir oyuncu kadrosuna sahip filmde Peker AçÄ±kalÄ±n, Altan Erkekli, Gülben Ergen, Nuri Alço, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin YÄ±ldÄ±z, Talat Bulut, Cihat Tamer, Muhammed Cangören, Hayrettin KaraoÄŸuz, Ece Uslu, Yasemin YalçÄ±n, Derya Åžensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne YalnÄ±z gibi ünlü isimler rol aldÄ±. Ancak bu kadar ismin afiÅŸe sÄ±ÄŸmayacak olmasÄ± baÅŸta Nuri Alço olmak üzere diÄŸer bir çok ünlü ismin tepkisini çekti. Ä°smi afiÅŸe yazÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Nuri Alço'nun bu duruma çok sinirlendiÄŸi söyleniyor.

AfiÅŸ hazÄ±r deÄŸil

Beklenmeyen durum karÅŸÄ±sÄ±nda filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± oldukça zor durumda kaldÄ±. 25 Ocak’ta vizyona girecek filmin afiÅŸi henüz hazÄ±rlanamadÄ±. TanÄ±tÄ±mla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmamasÄ± da gözlerden kaçmadÄ±.

Filmin konusu

3 katÄ±ya yayÄ±lmÄ±ÅŸ, farklÄ± coÄŸrafyalardan ve farklÄ± kültürlerden insanlarÄ± tebaasÄ± olarak bünyesinde barÄ±ndÄ±ran OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu uzun yÄ±llardÄ±r bitmeyen savaÅŸlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanÄ±ndan eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alÄ±nÄ±r. Ä°mparatorluÄŸun 5 ayrÄ± bölgesinden yola çÄ±kan, farklÄ± kültürlere ait hamallar savaÅŸa giden bu ordunun neferleri olacaktÄ±rlar... Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, filmde ‘Hamdullah' isimli bir hamala can verecek.