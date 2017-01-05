Suudi popÃ§u Mecid El Esa'nÄ±n son ÅŸarkÄ±sÄ± Ã¼lkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Suudi popÃ§u Mecid El Esa'nÄ±n son ÅŸarkÄ±sÄ±na Ã§ektiÄŸi klipte bisiklet sÃ¼ren ve kaykaya binen Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ±n bulunmasÄ± muhafazakar erkekleri Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±.

Suudi popçu Mecid El Esa'nÄ±n son ÅŸarkÄ±sÄ± "Hwages" (EndiÅŸeler) için çektiÄŸi klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kÄ±zdÄ±rdÄ±. Klip kÄ±sa sürede 2 milyonu aÅŸan izlenme sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarÅŸaflÄ± kadÄ±nlar rol alÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n nakarat kÄ±smÄ±nda ise nakaratÄ±nda "Allah'Ä±m bizi erkeklerden kurtar" ve "Erkekler bizi delirtiyor" sözleri yer alÄ±yor.