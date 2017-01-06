Ara GÃ¼ler ve JÃ¼rgen JÃ¼rges'e TÃ¼rkiye Almanya Film Festivali'nden onur Ã¶dÃ¼lÃ¼

4-13 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan 22. TÃ¼rkiye Almanya Film Festivaliâ€™nde Ara GÃ¼ler ve JÃ¼rgen JÃ¼rges'e onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ takdim edilecek.

Festival komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Güler ve Jürges’e ödül verilmesinin gerekçeleri aktarÄ±ldÄ±. Güler’in, 1950’li yÄ±llardan bu yana Türkiye’nin sanat algÄ±sÄ±nÄ±n küreselleÅŸmesinde öncü rol aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi: “Güler, insanÄ± her zaman çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n merkezinde tutan tarzÄ±yla dünyanÄ±n deÄŸiÅŸik kültürlerinden insanlarÄ± bizlere yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, adeta komÅŸu kÄ±lmÄ±ÅŸ, özgün perspektifiyle sinemacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± ve kültürlerarasÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± derinden etkilemiÅŸtir. Güler, görsel estetiÄŸin, kültürel köprülerin, hümanizmin ve özgünlüÄŸün referansÄ±dÄ±r. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birçok sinema eserlerinin görsel çarpÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yoÄŸunluÄŸunu Ara Güler ekolüne borçluyuz.”

YÖNETMELERÄ°N ELÄ° VE GÖZÜ

“Jürgen Jürges ise olaÄŸanüstü sinemasal tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve usta yönetmenlerle Türkiye sinemasÄ±na katkÄ±larÄ± dolayÄ±sÄ±yla onur ödülüne layÄ±k görülmüÅŸtür. Jürges, görüntü, Ä±ÅŸÄ±k, mekan ve perspektif açÄ±sÄ±ndan duyarlÄ± kalitenin garantörü olmuÅŸtur her zaman. SanatÄ±ndaki hakimiyeti ile bir görüntü yönetmeni olarak birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönetmenlerin eli ve gözü olmuÅŸtur. Alman sinemasÄ±nÄ±n da uluslararasÄ± alana taÅŸÄ±nmasÄ±nda etkin rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye sinemasÄ±na ‘Made in Germany’ terimi Jürgen Jürges ile girmiÅŸtir. DuyarlÄ± kamera çalÄ±ÅŸmasÄ± ile en yüksek görsel kaliteyi hedefleyen sanatçÄ±, hem Türkiye hem Almanya sinemasÄ±na deÄŸer katmÄ±ÅŸtÄ±r.” Ödüller, 4 Mart’ta yapÄ±lacak gala etkinliÄŸinde takdim edilecek. Festival 13 Mart’ta sona erecek.