Ana Sayfa | KÃœLTÃœR-SANAT 07/01/2017 12:05

Hande Yener konseri terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle iptal edildi


Veteranlar maÃ§Ä± ve Antalyaspor antrenman maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Hande Yener'in sahne almasÄ± bekleniyordu ancak yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle konserin iptal edildiÄŸi duyuruldu.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi’nin DöÅŸemealtÄ±’nda inÅŸa ettiÄŸi ve Antalyaspor Kulübü'ne devrettiÄŸi tesisler, bugün düzenlenecek törenle resmen açÄ±lacak. Veteranlar maçÄ± ve Antalyaspor antrenman maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan daha önce programda bulunan Hande Yener konseri yaÅŸanan terör olaylarÄ± ve ÅŸehitler sebebiyle iptal edildi.

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