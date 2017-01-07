Vasilyus DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'a geri dÃ¶nÃ¼yor

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinde Vasilyus karakterini Ã‡aÄŸdaÅŸ Onur Ã–ztÃ¼rk canlandÄ±racak.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da izleyicinin heyecanla beklediÄŸi yeni düÅŸman sonunda diziye katÄ±ldÄ±. 3 ay önce attan düÅŸerek yaralanan ÇaÄŸdaÅŸ Onur Öztürk, dizide Tefkur'un has adamÄ±nÄ± canlandÄ±racak. 3 ay önce attan düÅŸen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu ÇaÄŸdaÅŸ Onur Öztürk iyileÅŸerek diziye ana düÅŸman olarak döndü. Nefes kesen fragmanla gelen DiriliÅŸ yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na geleceÄŸini gösterdi.

'VASÄ°LYUS' KARAKTERÄ°NÄ° ÖZTÜRK CANLANDIRACAK

Yeni bölümde Tefkur'un has adamÄ± olarak gelecek olan Vasilyus karakterini ÇaÄŸdaÅŸ Onur Öztürk oynayacak.